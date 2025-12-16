हम पागल आदमी हैं, साइनाइड खाकर पैदा हुआ हूं; किस पर भड़के विधायक आईपी गुप्ता?

संक्षेप: IIP के अध्यक्ष और सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता एक बैठक में एंबुलेंसकर्मियों पर भड़कते दिखे। उन्होने कहा कि मरीजों को बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम पागल आदमी हैं, साइनाइड खाकर पैदा हुए है। गलत तरीके से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया तो जांच कराऊंगा।

इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक बैठक में वे स्वास्थ्यकर्मियों को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि मैं पागल आदमी हूं, साइनाइड खाकर पैदा हुआ हूं। मरीज की शिकायत पर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो मरीजों को बेचते हैं और गलत तरीके से रेफर करते हैं। मेरा सिर कलम हो जाए, फिर भी मैं लड़ता रहूंगा। बैठक में विधायक एंबलेंसकर्मियों पर भड़कते दिखे। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि हिन्दुस्तान नहीं करता है।

एंबुलेंस कर्मियों को हिदायत देते हुए कहा कि गरीब मरीजों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंबुलेंस के कर्मी हायर सेंटर रेफर मरीज को बहला-फुसलाकर सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पताल पहुंचा देते है। वहां गरीब मरीजों का शोषण होता है। मरीजों के इलाज के लिए परिजन जमीन तक बेच देते हैं। कोई बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए होता है। इसके बावजूद निजी अस्पताल के डॉक्टर मरीज की जान नहीं बचा पाते हैं।