Wazirganj Result LIVE: वजीरगंज सीट नतीजा, BJP के बीरेंद्र सिंह को हरा पाएंगे कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह?
संक्षेप: Wazirganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वजीरगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीरेंद्र सिंह और कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह के बीच हार-जीत की लड़ाई है। वजीरगंज के चुनाव परिणाम के लिए आज मतगणना हो रही है।
Wazirganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की वजीरगंज सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। वजीरगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मौजूदा विधायक बीरेंद्र सिंह और कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह हार-जीत की लड़ाई में आमने-सामने हैं। वजीरगंज क्षेत्र बिहार विधानसभा का हिस्सा 2008 के परिसीमन के बाद बना, जब यह शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। 2010 के चुनाव में बीजेपी के बीरेंद्र सिंह ने 17,776 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। यह एनडीए की मजबूत लहर का परिणाम था। 2015 में महागठबंधन की लहर पर कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह ने 80,107 वोट (47.36%) पाकर 12,759 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी के बीरेंद्र सिंह को 67,348 वोट (39.82%) मिले। 2020 के चुनाव में बीजेपी के बीरेंद्र सिंह ने फिर एक बार 70,713 वोट (40.23%) हासिल कर 22,430 वोटों के अंतर से कांग्रेस के शशि शेखर सिंह को हराया। कुल मिलाकर, 2010 के बाद यह सीट बीजेपी और कांग्रेस के बीच झूलती रही। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को वजीरगंज सीट पर मतदान हुआ। आज नतीजे आ रहे हैं।
वजीरगंज में जाति बिहार की राजनीति की तरह ही केंद्रीय भूमिका निभाती है, जहां एससी (चमार, पासवान आदि) मतदाता कुल का 30% से अधिक हैं, जो महादलितों के साथ मिलकर 'किंगमेकर' बन जाते हैं। मुस्लिम वोट (9-10%) कांग्रेस और महागठबंधन का मजबूत आधार हैं, जबकि ओबीसी (यादव, कुर्मी, कोइरी) और सामान्य वर्ग (भूमिहार, राजपूत) एनडीए को प्रभावित करते हैं।