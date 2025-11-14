Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsWazirganj Assembly Seat Result 2025 who will win BJP Birendra Singh vs Awadhesh Kumar Singh election counting updates
Wazirganj Result LIVE: वजीरगंज सीट नतीजा, BJP के बीरेंद्र सिंह को हरा पाएंगे कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह?

Wazirganj Result LIVE: वजीरगंज सीट नतीजा, BJP के बीरेंद्र सिंह को हरा पाएंगे कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह?

संक्षेप: Wazirganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वजीरगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीरेंद्र सिंह और कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह के बीच हार-जीत की लड़ाई है। वजीरगंज के चुनाव परिणाम के लिए आज मतगणना हो रही है।

Fri, 14 Nov 2025 06:09 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वजीरगंज
share Share
Follow Us on

Wazirganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की वजीरगंज सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। वजीरगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मौजूदा विधायक बीरेंद्र सिंह और कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह हार-जीत की लड़ाई में आमने-सामने हैं। वजीरगंज क्षेत्र बिहार विधानसभा का हिस्सा 2008 के परिसीमन के बाद बना, जब यह शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। 2010 के चुनाव में बीजेपी के बीरेंद्र सिंह ने 17,776 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। यह एनडीए की मजबूत लहर का परिणाम था। 2015 में महागठबंधन की लहर पर कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह ने 80,107 वोट (47.36%) पाकर 12,759 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी के बीरेंद्र सिंह को 67,348 वोट (39.82%) मिले। 2020 के चुनाव में बीजेपी के बीरेंद्र सिंह ने फिर एक बार 70,713 वोट (40.23%) हासिल कर 22,430 वोटों के अंतर से कांग्रेस के शशि शेखर सिंह को हराया। कुल मिलाकर, 2010 के बाद यह सीट बीजेपी और कांग्रेस के बीच झूलती रही। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को वजीरगंज सीट पर मतदान हुआ। आज नतीजे आ रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

वजीरगंज में जाति बिहार की राजनीति की तरह ही केंद्रीय भूमिका निभाती है, जहां एससी (चमार, पासवान आदि) मतदाता कुल का 30% से अधिक हैं, जो महादलितों के साथ मिलकर 'किंगमेकर' बन जाते हैं। मुस्लिम वोट (9-10%) कांग्रेस और महागठबंधन का मजबूत आधार हैं, जबकि ओबीसी (यादव, कुर्मी, कोइरी) और सामान्य वर्ग (भूमिहार, राजपूत) एनडीए को प्रभावित करते हैं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Wazirganj Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।