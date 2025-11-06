20 साल में पहली बार बदलाव की लहर, बिहार में बंपर वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव का दावा

Hindustan Hindi News
संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 20 सालों में पहली बार बदलाव की लहर दिख रही है।

Thu, 6 Nov 2025 10:10 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान होने के बाद महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 20 सालों में पहली बार अभूतपूर्व बदलाव की लहर दिख रही है। उन्होंने कहा कि बिहार ने प्रथम चरण में बदलाव के लिए मतदान किया है। हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए, घर से निकलकर परिवर्तन की ऐसी रोशनी जलाई कि पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, सौहार्द, शांति और खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी है।

तेजस्वी यादव ने गुरुवार रात जारी वीडियो संबोधन में कहा कि पहले चरण में लोगों ने बंपर वोटिंग कर महागठबंधन की जीत पर मुहर लगा दी है। उन्होंने महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही, बिहार की जनता का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी लोगों को यही जुनून और जज्बा दिखाना होगा।

तेजस्वी ने कहा, “आइए मिलकर नया बिहार बनाते हैं। बेरोजगारी खत्म करते हैं। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई वाला बिहार बनाएंगे। हर धर्म, जाति के लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। हम नई सोच के हैं। तेजस्वी सबको साथ लेकर चलेगा। बिहार को नंबर वन बनाएंगे।”

बता दें कि बिहार चुनाव के पहले चरण में गुरुवार 6 नवंबर को रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत वोट गिरे। यह राज्य के चुनावी इतिहास में सर्वाधिक आंकड़ा है। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, इसके बाद 14 तारीख को मतगणना के बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। हालांकि, बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का फायदा किसे मिलता है, यह रिजल्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।

