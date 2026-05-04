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VIDEO: मुजरा देखते और मुस्कुराते नजर आए अनंत सिंह, समर्थकों ने लुटाए पैसे

May 04, 2026 12:35 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि एक महिला नर्तकी हिंदी सिनेमा के गीत पर डांस कर रही हैं और सामने अनंत सिंह बैठे हैं। वीडियो में अनंत सिंह के अलावा कई अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं। यह सभी लोग मुजरा का लुत्फ उठा रहे हैं। मुजरा देखते हुए अनंत सिंह मुस्कुराते भी नजर आए। 

VIDEO: मुजरा देखते और मुस्कुराते नजर आए अनंत सिंह, समर्थकों ने लुटाए पैसे

बिहार की हॉट सीट माने जाने वाली मोकामा विधानसभा सीट से जदयू के विधायक अनंत सिंह अपने निराले अंदाज और बेबाक बोल की वजह से काफी चर्चा में रहते हैं। अक्सर अनंत सिंह का वीडियो भी अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होता रहता है। अब जदयू विधायक का और एक वीडियो काफी चर्चा में है। इस वीडियो में अनंत सिंह मुजरा सुनते नजर आ रहे हैं। जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि एक महिला नर्तकी हिंदी सिनेमा के गीत पर डांस कर रही हैं और सामने अनंत सिंह बैठे हैं।

वीडियो में अनंत सिंह के अलावा कई अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं। यह सभी लोग मुजरा का लुत्फ उठा रहे हैं। मुजरा देखते हुए अनंत सिंह मुस्कुराते भी नजर आए। इस दौरान उनके समर्थक पैसे भी उड़ा रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हथुआ प्रखंड के सेमराव गांव में गुड्डू राय के घर एक कार्यक्रम में जदयू विधायक अनंत सिंह पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यहां धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। धार्मिक कार्यक्रम के बाद मुजरा का आयोजन हुआ जिसमें मोकामा विधायक अनंत सिंह सहित अन्य लोगों ने इसका लुत्फ उठायाा।

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इससे पहले स्थानीय थावे दुर्गा मंदिर में रविवार को पहुंचे मोकामा विधायक अनंत सिंह विधिवत पूजा-अर्चना कर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया था। मंदिर के प्रधान पुजारी संजय पाण्डेय एवं मुकेश पाण्डेय ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न करायी। वहीं पूजा करने के बाद विधायक कहा कि मां दुर्गा की कृपा से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हैऔर सभी के जीवन में खुशहाली आती है।

सारण से गहरा संबंध हो गया है- अनंत सिंह

आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को मोकामा विधायक अनंत सिंह का छपरा में प्रखंड मुख्यालय के समीप कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया था। वे पटना से गोपालगंज जा रहे थे। इसी क्रम मे कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला और अंग वस्त्र देकर जोरदार ढंग से स्वागत किया था। इस अवसर पर विधायक अनंत सिंह ने कहा था कि क्षेत्र के बाहर के कार्यकर्ता भी उन्हें सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि सारण जिले से उनका अब गहरा संबंध हो गया है।

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विधायक अनंत सिंह ने बाईपास चौक पर स्थापित पूर्व विधायक धर्मनाथ सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। इधर मशरक में भी विधायक अनंत सिंह का भव्य स्वागत एनडीए कार्यकर्ताओं ने किया था। डॉ सीताराम पांडेय के आवास के पास एनएच 227 ए पर बैंड बाजा एवं फूल माला के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम छोटे सरकार की अगुआई में मौजूद रहा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

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एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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