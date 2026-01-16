Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newswater tank installed in cremation ground villagers not drinking water in Muzaffarpur Bihar
श्मशान घाट में लगा दी हर घर नल का जल की टंकी, गांव वाले पानी ही नहीं पी रहे, अब जांच शुरू

श्मशान घाट में लगा दी हर घर नल का जल की टंकी, गांव वाले पानी ही नहीं पी रहे, अब जांच शुरू

संक्षेप:

सार्वजनिक और सरकारी भूमि उपलब्ध होने के बावजूद ऐसे संवेदनशील स्थल का चयन किया गया। सवाल उठाया जा रहा है कि श्मशान घाट का पानी भला कोई कैसे पी सकता है।

Jan 16, 2026 10:16 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल-जल योजना में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। योजना के तहत शहर से सटे खबड़ा पंचायत के वार्ड संख्या–4 के श्मशान घाट में ही पानी की टंकी खड़ी कर दी गई है। पानी घर-घर पहुंच रहा है, लेकिन लोग उसे पीने या भोजन में उपयोग नहीं कर रहे। हालांकि यह समस्या चार साल पुरानी है, लेकिन इस टंकी पर निर्भर दो हजार की आबादी के सामने गहराते पेयजल संकट को लेकर अब मामला तूल पकड़ने लगा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लोगों का सवाल यह है कि वार्ड में ही अन्य सार्वजनिक और सरकारी भूमि उपलब्ध होने के बावजूद ऐसे संवेदनशील स्थल का चयन क्यों किया गया? श्मशान घाट का पानी भला कोई कैसे पी सकता है? आरोप है कि पंचायत और संबंधित विभाग ने स्थानीय लोगों से बिना सहमति लिए टंकी का स्थान तय कर दिया। ग्रामीणों अब चेतावनी दे रहे हैं कि यदि टंकी को जल्द स्थानांतरित नहीं किया गया तो आंदोलन करेंगे। यह मामला मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान उठाने की तैयारी है।

ये भी पढ़ें:बिहार के इन शहरों से होकर चलेंगी 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, आया शेड्यूल

मुखिया भी परेशान

स्थानीय मुखिया प्रियम प्रिया व उनके प्रतिनिधि पंकज कुमार ओझा बताते हैं कि सैकड़ों परिवार पीने के पानी के लिए परेशान हैं। वार्ड पार्षद अनिता देवी, वीरेंद्र कुमार, सुशील कुमार का कहना है कि पीएचईडी का कोई अधिकारी-कर्मचारी संज्ञान नहीं ले रहा। श्मशान के बगल में ही वार्ड-3 है। उससे भी पानी की सप्लाई की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। श्मशान वाली टंकी से पानी नहीं पीया जा सकता है।

26 लाख रुपये खर्च

वार्ड सचिव वार्ड नंबर-4 के पप्पू दास का कहना है कि इस वार्ड में नल जल के लिए 26 लाख की राशि आवंटित हुई थी। मनमानी के चलते तत्कालीन वार्ड सदस्य बुलबुल कुमार इस्तीफा देकर मुंबई चला गया। तत्कालीन मुखिया अराधना कुमारी से लोग मना करते रहे, पर टंकी श्मशान घाट में ही बनवा दी।

क्या कहती हैं विधायक?

श्मशान घाट जैसे संवेदनशील स्थल का चयन क्यों किया गया? यह मामला बेहद गंभीर और आपत्तिजनक है। अब मेरे संज्ञान में आया है तो पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह को इस मामले से अवगत कराऊंगी। इसकी जांच कराई जाएगी। नल जल के स्ट्रक्चर को स्थानांतरिक कराया जाएगा। - बेबी कुमारी, स्थानीय विधायक

इंजीनियर बोले- मामला गंभीर

मामला संवेदनशील है। चार साल पहले यह योजना पंचायत के अधीन थी। पीएचईडी की जिम्मेदारी सिर्फ मॉनीटरिंग थी। तब इसकी अनुमति किसने और किन परिस्थितियों में दी यह कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार से जांच कराने को कहा है। यह सरकारी राशि का दुरुपयोग का मामला है। - ईं. मनोज मनोहर, अधीक्षण अभियंता

ये भी पढ़ें:होली पर बिहार के लिए चलेंगी 200 स्पेशल बस, इस तारीख से ऑनलाइन बुकिंग
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।