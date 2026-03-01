होली पर वाटर पार्क बना जंग का मैदान, कई राउंड गोलियां चलीं; भोजपुरी सिंगर समेत 12 हिरासत में

बिहारशरीफ (नालंदा) के एक वाटर पार्क में होली का आयोजन रण क्षेत्र में बदल गया। रविवार को होली पर आयोजित भोजपुरी सिंगर के कार्यक्रम में जमकर पथराव हुआ और कई राउंड गोलियां चलीं।

Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले में होली मिलन समारोह के दौरान एक वाटर पार्क जंग के मैदान में तब्दील हो गया। टिकट को लेकर हुए विवाद में उग्र भीड़ और आयोजकों के बाउंसरों के बीच दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। एक किशोर को गोली लग गई। वहीं उपद्रवियों के हमले में एक पत्रकार और एक ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भोजपुरी सिंगर रौशन रोही समेत 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। यह घटना बिहार थाना क्षेत्र के नकटपुरा स्थित एक निजी वाटर पार्क में हुई।

जानकारी के अनुसार वाटर पार्क में होली मिलन समारोह पर भोजपुरी गायक रौशन रोही का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रवेश के लिए 299 रुपये का टिकट रखा गया था। जब स्थानीय ग्रामीणों को मुफ्त प्रवेश नहीं मिला तो आयोजकों से उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। बात बढ़ने पर सैकड़ों ग्रामीणों ने वाटर पार्क पर पथराव शुरू कर दिया। खुद को घिरता देख निजी सुरक्षाकर्मियों और बाउंसरों ने फायरिंग शुरू कर दी। ग्रामीणों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की बात सामने आ रही है।

दोनों ओर से करीब दर्जनों राउंड गोलियां चलीं। उग्र भीड़ ने सिंगर के काफिले की तीन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी नुरुल हक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से चार अत्याधुनिक हथियार और 30 खोखे बरामद किए गए हैं।

वाटर पार्क में रविवार को हुई हिंसक झड़प और गोलीबारी में काशोचक निवासी शिवकुमार यादव का पुत्र सूबे लाल कुमार गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। वहीं, घटना का कवरेज कर रहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार ऋषिकेश कुमार की उपद्रवियों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पथराव में आरा-छपरा के रहने वाले वाहन चालक अमन कुमार भी गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं।

समारोह के लिए प्रशासन से नहीं ली गई अनुमति सदर डीएसपी ने बताया कि इस आयोजन के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस ने गायक रौशन रोही समेत एक दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।