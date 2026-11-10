पटना में आज से गंगा नदी में वाटर मेट्रो से सफर, छठ पूजा से पहले सम्राट की सौगात; रूट जान लें
वाटर मेट्रो को बिहार में जल परिवहन के क्षेत्र में एक नई और बड़ी शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। करीब 12 किलोमीटर लंबे रूट पर वाटर मेट्रो का संचालन होगा। इसमें हर यात्रा में लगभग 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी।
बिहार में छठ महापर्व की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। छठ पूजा से पहले बिहार को बड़ी सौगात मिल रही है। दरअसल आज से पटना में वाटर मेट्रो का आगाज हो रहा है। जी हां, अब आप वाटर मेट्रो में बैठकर गंगा की लहरों पर बेहद ही सुहावने सफर का आनंद ले सकते हैं। बिहार में जल परिवहन के क्षेत्र में एक नई और बड़ी शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दीघा घाट–कंगन घाट मार्ग पर गंगा वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे।
करीब 12 किलोमीटर लंबे रूट पर वाटर मेट्रो का संचालन होगा। इसमें हर यात्रा में लगभग 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। इलेक्ट्रिक जहाज ‘एमवी गोमधरकुंवर’ कोलकाता से पटना सिटी के गायघाट पर पहुंच चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगले महीने एक और जहाज आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि अभी यह वाटर मेट्रो दीघा से लेकर कंगन घाट तक चलेगा।
मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वाटर मेट्रो को लेकर राज्य सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के बीच 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का समझौता हुआ है। वाटर मेट्रो पूरी तरह वातानुकूलित है और इलेक्ट्रिक जहाज होने की वजह से पूरी तरह इको-फ्रेंडली भी। जाहिर है गंगा पर मेट्रो से सफर के दौरान लोग जीव-जंतुओं का भी दीदार कर सकेंगे। पटना में शुरू हो रहा वाटर मेट्रो विदेशी सैलानियों को भी खूब आकर्षित करेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वाटर मेट्रो को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि जहाज को चार्ज करने के लिए इसमें सुपर चार्जर लगा है और यह महज 10-15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा वाटर मेट्रो में सीसीटीवी कैमरा और ऑटोमैटिक लोकेशन सिस्टम लगाया गया है। इससे जहां एक तरफ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी तो वहीं मेट्रो पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।