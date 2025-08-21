water metro service will start soon between patna and hajipur पटना और हाजीपुर के बीच वॉटर मेट्रो सेवा जल्द होगी शुरू, जल परिवहन का मिलेगा आनंद, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
पटना और हाजीपुर के बीच वॉटर मेट्रो सेवा जल्द होगी शुरू, जल परिवहन का मिलेगा आनंद

पटना-हाजीपुर के बीच जल परिवहन सेवा शुरू होने से शहरवासियों और दूर दराज से आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। समय की भी बचत होगी। साथ ही जल परिवहन का आनंद मिलेगा। पर्यावरण प्रदूषण से बचाव भी होगा।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, हाजीपुर, वैशालीThu, 21 Aug 2025 10:30 AM
हाजीपुर के शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। पटना और हाजीपुर के बीच जल परिवहन वॉटर मेट्रो सेवा जल्द शुरू होगी। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बिहार सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से पटना-हाजीपुर और सोनपुर के बीच जल परिवहन सेवा शुरू करने की तैयार शुरू कर दी है। कोच्चि वॉटर मेट्रो की तरह अब पटना और हाजीपुर के बीच स्ट्रीमर सह वॉटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। यह जानकारी हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह ने बुधवार की शाम दी।

उन्होंने बताया कि हाजीपुर-पटना के बीच जल परिवहन सेवा वॉटर मेट्रो शुरू कराने के लिए काफी दिनों से पहल की जा रही थी। केंद्र सरकार के जल मार्ग प्राधिकरण पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के नगर विकास विभाग वॉटर मेट्रो शुरू करने की कार्य योजना पर काम शुरू कर चुका है। नगर विकास विभाग के सरकार के संयुक्त सचिव अभिलाषा शर्मा ने वॉटर मेट्रो परियोजना के संबंध में पटना के नगर निगम के आयुक्त, हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार और नगर पंचायत सोनुपर को पत्र भेजा है। बताया गया है कि जलपरिवहन मार्ग विकसित किया जाएगा।

कोच्चि वॉटर मेट्रो की तर्ज पर पटना-हाजीपुर और सोनपुर के बीच परिवहन सेवा शुरू करने की योजना तैयार की जा रही है। हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से ऐतिहासिक कोनहाराघाट, चेचर घाट और सोनपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से गंडक नदी के कालीघाट और पानापुर के संबंध में कई बिन्दुओं पर जांच रिपोर्ट और दस्तावेज की मांग की गई है। कोनहाराघाट सहित अन्य घाटों से परिचालित होने वाली नावों संख्या और प्रतिदिन आवगमन करने वाले यात्रियों की अनुमानित संख्या के अलावा इन घाटों के सम्पर्क पथों की वास्विक स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है।

वाटर मेट्रो शुरू होने से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

पटना-हाजीपुर के बीच जल परिवहन सेवा शुरू होने से शहरवासियों और दूर दराज से आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। समय की भी बचत होगी। साथ ही जल परिवहन का आनंद मिलेगा। पर्यावरण प्रदूषण से बचाव भी होगा।

