Bihar Flood: घरों में पानी समाया और सड़क बह गई, बिहार के में गंगा-कोसी की बाढ़ ने बिगाड़े हालात; दहशत
Bihar Flood: घरों में पानी समाया और सड़क बह गई, बिहार के में गंगा-कोसी की बाढ़ ने बिगाड़े हालात; दहशत

Bihar Flood: नगर आयुक्त संतोष कुमार के निर्देश पर पूरे निगम क्षेत्र को छह जोन में बांटते हुए क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित की गई है, जो जलजमाव की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी। नगर निगम ने जलजमाव की समस्याओं से संबंधित परिवाद प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर-18003451234 जारी किया है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, कुरसेला, कटिहारThu, 7 Aug 2025 10:09 AM
Bihar Flood: गंगा और कोसी नदी के उफान से बिहार के कटिहार जिले में हालाक बिगड़ गए हैं। जिले के कुरसेला प्रखंड में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को मजदिया देवीपुर सड़क पर पानी चढ़ आया, हालांकि फिलहाल इससे आवागमन पर खास असर नहीं पड़ा है। मलिनियां, मिर्जापुर के दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन को मजबूर हो गए हैं।

तीनघरिया गांव के लोग पानी के डर से रेलवे लाइन और मालगोदाम के पास शरण लेने लगे हैं। बाघमारा, पंचखुंटी, पत्थर टोला, खेरिया जैसे गांवों की सड़कें पहले ही जलमग्न हो चुकी हैं। कई जगहों पर सड़क पर तीन से चार फीट तक पानी बह रहा है, जिससे लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। बाढ़ के पानी में फसलें डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

प्रशासन की ओर से नावें उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। इससे लोग प्लास्टिक ड्रम की नाव बनाकर जोखिम भरे तरीके से आना-जाना कर रहे हैं। बुधवार को रेलवे मालगोदाम के पास एक स्कूली छात्रा को प्लास्टिक ड्रम की नाव से छोटे बच्चे के साथ स्कूल जाते देखा गया, जो बेहद खतरनाक स्थिति को दर्शाता है।

भारी बारिश से मुख्य सड़क का एक हिस्सा कटा

आजमनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पंचकोहनियां निमोल मार्ग पर बुधौल मनी के निकट भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा कट जाने से उक्त मार्ग पर आवागमन बाधित हो चुका है। लगातार हुई भारी बारिश के कारण पानी की तेज धार से सड़क का एक हिस्सा कट कर बह गया। जिससे बीच सड़क पर गड्ढे बन चुके हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया था। ग्रामीणों में मोहम्मद मंसूर आलम, असगर अली, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, मोहन कुमार आदि लोगों ने बताया कि बीच सड़क पर कुछ हिस्सा कट जाने से उक्त मार्ग पर आवागमन फिलहाल बाधित हो चुका है।

पांच पंचायतों 201 फेरी नाव से लगाई गई

बरारी प्रखंड के काढ़ागोला घाट से लेकर बालू घाट तक और उचला चौक से लेकर कालू बाबा स्थान डुम्मर पुल तक बांध के दर्जनों स्थान पर बारिश होने के कारण रेनकट हो गया है। लेकिन काढ़ागोला बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा बांध को बचाने के लिए रेनकट का मरम्मत नही कराया जा रहा है। सिर्फ खानापूर्ति किया जाता रहा है। गंगा नदी में बढ़ते जल स्तर के साथ कटाव भी जारी है। बरारी के दर्जनों लोगों ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यापालक अभियंता नियमित काढ़ागोला नहीं आते है।

बाढ़ एवं कटाव प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण रामधनी महतो, मंगल महतो, गुजाय मंडल, मनोज राय, रामप्रसाद यादव आदि दर्जनों लोगों ने बताया कि कटाव से संबंधित मामले को लेकर कार्यापालक अभियंता को मोबाइल पर फोन करते हैं तो बात सुनते ही फोन कटकर ब्लैक लिस्ट में नम्बर डाल दिया जाता है। लोगों ने विभाग के आलाधिकारी एवं राज्य के मुख्य मंत्री से लापरवाह अभियंता को हटाकर किसी नया कार्यपालक अभियंता को नियुक्त किया जाय ताकि कटाव एवं बाढ़ क्षेत्र की समस्या की जानकारी मिलते ही कटाव के रोक थाम की व्यवस्था कर सके।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगा स्वास्थ्य शिविर

कुरसेला प्रखंड क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को पत्थर टोला और मजदिया गांव में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल टीम द्वारा दोनों गांवों में दर्जनों मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें आवश्यक दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई गईं। शिविर में बुखार, सर्दी-खांसी, त्वचा रोग, पेट दर्द आदि सामान्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की जांच कर त्वरित उपचार दिया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अमरलाल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित अन्य इलाकों में भी चरणबद्ध तरीके से मेडिकल शिविर लगाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की महामारी या बीमारी फैलने से रोका जा सके।

रोड पर जलजमाव से निपटने को नगर निगम अलर्ट

मानसून 2025 के दौरान संभावित भारी बारिश और जलजमाव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। नगर आयुक्त संतोष कुमार के निर्देश पर पूरे निगम क्षेत्र को छह जोन में बांटते हुए क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित की गई है, जो जलजमाव की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी। नगर निगम ने जलजमाव की समस्याओं से संबंधित परिवाद प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर-18003451234 जारी किया है।

आम नागरिक इस नंबर पर कॉल कर सीधे अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल रिसीव करने और संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचना देने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति दो पालियों में की गई है। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक की ड्यूटी लगाई गई है।

नगर आयुक्त ने दिया निर्देश

नगर आयुक्त संतोष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी कॉल्स का रिकॉर्ड रखा जाए और सूचना संबंधित टीम तक शीघ्रता से पहुंचे। किसी प्रकार की लापरवाही पर जिम्मेदार कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने आम लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान जलजमाव जैसी समस्याओं की स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर समाधान पाएं। नगर निगम की क्विक रिस्पॉन्स टीम हर कॉल पर तत्परता से कार्य करेंगी।

