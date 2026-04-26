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बिहार के इन दो जिलों के 34 गांवों में बनाए जाएंगे वॉच टावर, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Apr 26, 2026 01:20 pm ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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भारत-नेपाल सीमा पर घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए अररिया के 12 और किशनगंज के 22 गांवों में वॉच टावर बनाए जाएंगे। ये टावर सायरन और अनाउंसमेंट सिस्टम से लैस होंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी और बुनियादी सुविधाओं का विकास भी किया जा रहा है।

बिहार के इन दो जिलों के 34 गांवों में बनाए जाएंगे वॉच टावर, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Bihar News: भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बढ़ती घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत सीमांचल के अररिया और किशनगंज जिलों के 34 सीमावर्ती गांवों में अत्याधुनिक वॉच टावर बनाए जाएंगे। ये वॉच टावर केवल ऊंचे ढांचे नहीं होंगे, बल्कि इनमें सायरन और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगा होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाना है।

ड्रोन से होगी निगरानी

सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब सीमा पर पिलर के सर्वे और मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। सीमांचल से कोसी तक फैली 231 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कई पिलर या तो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या गायब हो गए हैं। प्रशासन अब इन पिलर के स्थान पर नए सीमा स्तंभ स्थापित करने का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार के अनुसार, बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ-साथ इन इलाकों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम?

यह पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' का हिस्सा है। किशनगंज जिले के चार प्रखंडों के 22 गांवों और अररिया जिले के तीन प्रखंडों के 12 गांवों को इस योजना के लिए चुना गया है। इन गांवों में न केवल सुरक्षा के लिए वॉच टावर बनेंगे, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए विशेष अनुदान भी दिया गया है।

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गृह मंत्री अमित शाह ने मई के पहले सप्ताह में दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है, जिससे पहले पटना से लेकर किशनगंज तक के अधिकारियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इंडो-नेपाल बॉर्डर का यह हिस्सा तस्करी और घुसपैठ के लिए काफी संवेदनशील माना जाता है। वॉच टावरों के बनने से सुरक्षा बल दूर से ही संदिग्ध गतिविधियों को भांप सकेंगे। किसी भी आपात स्थिति में टावर पर लगे सायरन से पूरे गांव को सतर्क किया जा सकेगा।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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