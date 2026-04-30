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VIDEO: शोरगुल और धांय से चली गोली.., बीजेपी के पूर्व MLC मनोज सिंह के बहनोई और भांजे पर यूं चली गोली

Apr 30, 2026 10:08 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, सीवान
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Siwan Murder Video: इस पूरे जघन्य कांड का जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है। वहां काफी लोग भी नजर आ रहे हैं। घटनास्थल के पास गोलीबारी से पहले काफी शोरगुल सुनाई दे रहा है। अचानक एक शख्स कार से उतरता है और वो फायरिंग कर देता है।   

Siwan Murder Video: बिहार के सीवान जिले में बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद मनोज सिंह के रिश्तेदारों को बीच गोली मारने का अब वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में वहां हो रहे शोरगुल को साफ सुना जा सकता है। इस गोलीबारी में पूर्व एमएलसी के भांजे की मौत हो चुकी है और उनके बहनोई का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इस पूरे जघन्य कांड का जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है। वहां काफी लोग भी नजर आ रहे हैं। घटनास्थल के पास गोलीबारी से पहले काफी शोरगुल सुनाई दे रहा है। अचानक एक शख्स कार से उतरता है और वो फायरिंग कर देता है। वीडियो में यह शख्स अपने दोनों हाथों से एक गन पकड़ कर फायरिंग करता नजर आ रहा है। गोली लगते ही वहां कोहराम और अफरातफरी की स्थिति बन जाती है।

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रोडरेज में गोलीबारी और हत्या

आपको बता दें कि गोलीबारी की यह वारदात नगर थाने के आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास बुधवार की शाम हुई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, इस गोलीबारी और हत्याकांड को रोडरेज के विवाद में अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह के बहनोई व लक्ष्मीपुर निवासी चंदन सिंह व भगीना हर्ष सिंह को गोली मार दी थी। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल सीवान लाया गया , जहां चिकित्सकों ने भगीना को मृत घोषित कर दिया था। बहनोई चंदन सिंह को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है।

पुलिस ने किया एनकाउंटर

भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे हर्ष सिंह की गोली मारकर हत्या करनेवाले अपराधी को पुलिस के साथ गुरुवार की अहले सुबह करीब 3 बजे मुठभेड़ में गोली लगी है। जख्मी अपराधी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा का छोटू कुमार यादव बताया गया है। एसपी पूरन कुमार झा का कहना है कि घटनास्थल के आसपास से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान कर गिरफ्तारी की गई लेकिन वह गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर गोली चला दिया, जिसपर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसको सदर अस्पताल से इलाज के लिए पटना भेजा गया है। बहरहाल अब इस हाईप्रोफाइल वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। इस मामले में कुल 4 आरोपी बताए जा रहे हैं। एक आरोपी के हाफ एनकाउंटर के बाद पुलिस अब तीन अन्य आरोपियों को लेकर छानबीन में जुटी हुई है।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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