VIDEO: शोरगुल और धांय से चली गोली.., बीजेपी के पूर्व MLC मनोज सिंह के बहनोई और भांजे पर यूं चली गोली

Siwan Murder Video: इस पूरे जघन्य कांड का जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है। वहां काफी लोग भी नजर आ रहे हैं। घटनास्थल के पास गोलीबारी से पहले काफी शोरगुल सुनाई दे रहा है। अचानक एक शख्स कार से उतरता है और वो फायरिंग कर देता है।

Siwan Murder Video: बिहार के सीवान जिले में बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद मनोज सिंह के रिश्तेदारों को बीच गोली मारने का अब वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में वहां हो रहे शोरगुल को साफ सुना जा सकता है। इस गोलीबारी में पूर्व एमएलसी के भांजे की मौत हो चुकी है और उनके बहनोई का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इस पूरे जघन्य कांड का जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है। वहां काफी लोग भी नजर आ रहे हैं। घटनास्थल के पास गोलीबारी से पहले काफी शोरगुल सुनाई दे रहा है। अचानक एक शख्स कार से उतरता है और वो फायरिंग कर देता है। वीडियो में यह शख्स अपने दोनों हाथों से एक गन पकड़ कर फायरिंग करता नजर आ रहा है। गोली लगते ही वहां कोहराम और अफरातफरी की स्थिति बन जाती है।

रोडरेज में गोलीबारी और हत्या आपको बता दें कि गोलीबारी की यह वारदात नगर थाने के आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास बुधवार की शाम हुई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, इस गोलीबारी और हत्याकांड को रोडरेज के विवाद में अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह के बहनोई व लक्ष्मीपुर निवासी चंदन सिंह व भगीना हर्ष सिंह को गोली मार दी थी। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल सीवान लाया गया , जहां चिकित्सकों ने भगीना को मृत घोषित कर दिया था। बहनोई चंदन सिंह को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है।