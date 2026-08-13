VIDEO: देखिए कैसे बिहार के वैशाली में ठेकेदार को दौड़ा-दौड़ा कर गोली मारी गई, बीच सड़क खौफनाक मर्डर

वैशाली जिले में जिस तरह से एक ठेकेदार को सुबह के वक्त दौड़ा-दौड़ा कर बीच सड़क गोली मारी गई उसका वीडियो बेहद ही हैरान करने वाला है। वीडियो में चार बदमाश बेखौफ ठेकेदार का मर्डर करते नजर आ रहे हैं।

बिहार के वैशाली जिले में ठेकेदार रामनरेश राय की दिनदहाड़े हत्या कर अपराधियों ने सम्राट चौधरी सरकार की पुलिस को बड़ी चुनौती दे डाली है। दिन के उजाले में इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिए जाने के बाद से सभी लोग हैरान हैं। एक हैरानी की बात यह भी है कि ठेकेदार रामनरेश राय को कई गोलियां मारने के बाद अपराधी आराम से फरार भी हो गए। इस बीच इस पूरी वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ठेकेदार को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर गोली मारी गई थी। जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि ठेकेदार रामनरेश राय सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार अपराधी उनके करीब आते हैं।

बाइक सवारों के करीब आते ही ठेकेदार रामनरेश राय थोड़ा अचरज होते हैं लेकिन तब ही एक अपराधी बंदूक निकाल लेता है। इसके बाद रामनरेश राय सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। रामनरेश राय को भागता देख दो अपराधी बाइक से उतरकर गन ताने हुए उनके पीछे दौड़ते हैं। अपराधी लगातार फायरिंग करते हुए ठेकेदार के पीछे दौड़ते हैं। कुछ दूर तक भाग-दौड़ के दौरान अपराधी लगातार फायरिंग करते रहते हैं। अपराधी खदेड़ कर रामनरेश राय को गोलियों से सरेआम भून डालते हैं। इसके बाद दोनों ही अपराधी अपने अन्य दो साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर भाग जाते हैं।