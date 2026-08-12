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गंगा तट पर बन रहा वेस्ट टू वंडर पार्क कब तक बनेगा, एक ही जगह दिखेगा पूरा बिहार

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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पटना में वेस्ट टू वंडर पार्क बन रहा है। इसमें कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं,जैसे लोहे के स्क्रैप, पुराने टायर, टूटे पाइप, बोतलें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और अन्य धातु के बेकार सामान का उपयोग कर कलात्मक संरचनाएं तैयार की जा रही हैं।

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पटना में बांस घाट के पास वेस्ट टू वंडर पार्क बन रहा है।

अगर आपको एक ही जगह पूरा बिहार देखना हो तो आप पटना आ सकते हैं। पटना के वेस्ट टू वंडर पार्क में आपको जल्द ही पूरा बिहार नजर आएगा। पटना में बांस घाट स्थिति देशरत्न डॉ.राजेन्द्र प्रसाद के समाधि स्थल के पास निर्माणाधीन वेस्ट टू वंडर पार्क अक्टूबर के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ.राजेन्द्र प्रसाद की जयंती 3 दिसंबर को वेस्ट टू वंडर पार्क को आम लोगों के लिए खोलने की संभावना है। उत्तर में जेपी गंगा पथ और दक्षिण में अशोक राजपथ के बीच गंगा तट पर वेस्ट टू वंडर पार्क पटना की एक नई पहचान बनेगी। यह पार्क बिहार की ऐतिहासिक विरासत और कला के संरक्षण का संदेश देगा।

पार्क की दो खास बातें हैं। विद्युत आपूर्ति में सौर ऊर्जा का 45% हिस्सा होगा। आकर्षक लाइट जलाने के लिए सोलर प्लेट का उपयोग किया जाएगा। करीब 10 एकड़ क्षेत्र में फैल रहे इस पार्क के निर्माण पर 14.98 करोड़ खर्च होंगे। पार्क का निर्माण बुडको की देखरेख में हो रहा है। दूसरी यह है कि इसमें कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं,जैसे लोहे के स्क्रैप, पुराने टायर, टूटे पाइप, बोतलें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और अन्य धातु के बेकार सामान का उपयोग कर कलात्मक संरचनाएं तैयार की जा रही हैं। पार्क में पाथ-वे के साथ बैठने की सुविधा होगी। फूड कोर्ड, पेयजल, शौचालय और हरियाली से भरपूर परिसर को विकसित किया जा रहा है।

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38 कलाकृतियां दिखेंगी

पार्क में कुल 38 कलाकृतियां दिखेंगी। निर्माण का कार्य 90% पूरा है। वहीं पाथवे,होर्टिकल्चर और इलेक्ट्रीक का काम भी 50%पूरा है। गंगा नहर में पानी आ जाने से काम बाधित हुआ है। ऐसे में पानी खत्म होते ही कार्य में तेजी आ जाएगी। पार्क में बिहार की 14 विभूतियों की प्रतिमाओं का स्कल्पचर तैयार किया गया है।13 ऐतिहासिक स्मारकों की प्रतिकृतियां तैयार की गई हैं। सात प्रमुख पशु-पक्षियों की प्रतिकृति है और बिहार की 4 प्रमुख पेंटिंग को भी शामिल किया गया है। सूबे की पहचान माने जाने वाले कई ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं।

इनमें नालंदा विवि अवशेष,महाबोधि मंदिर, शेरशाह सूरी का मकबरा, विक्रमशिला विवि, मुंडेश्वरी मंदिर, और वैशाली का अशोक स्तंभ। पार्क की दीवारों और अन्य हिस्सों में मधुबनी, मंजूषा, टिकुली और सुजनी कला आधारित चित्रकारी भी की जाएगी। बुडको प्रबंध निदेशक, अनिमेष कुमार पराशर ने कहा कि देशरत्न डॉ.राजेन्द्र प्रसाद समाधि स्थल के पास 10 एकड़ में वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण अंतिम चरण में है। अक्टूबर के अंत तक शत प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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