गंगा तट पर बन रहा वेस्ट टू वंडर पार्क कब तक बनेगा, एक ही जगह दिखेगा पूरा बिहार

पटना में वेस्ट टू वंडर पार्क बन रहा है। इसमें कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं,जैसे लोहे के स्क्रैप, पुराने टायर, टूटे पाइप, बोतलें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और अन्य धातु के बेकार सामान का उपयोग कर कलात्मक संरचनाएं तैयार की जा रही हैं।

अगर आपको एक ही जगह पूरा बिहार देखना हो तो आप पटना आ सकते हैं। पटना के वेस्ट टू वंडर पार्क में आपको जल्द ही पूरा बिहार नजर आएगा। पटना में बांस घाट स्थिति देशरत्न डॉ.राजेन्द्र प्रसाद के समाधि स्थल के पास निर्माणाधीन वेस्ट टू वंडर पार्क अक्टूबर के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ.राजेन्द्र प्रसाद की जयंती 3 दिसंबर को वेस्ट टू वंडर पार्क को आम लोगों के लिए खोलने की संभावना है। उत्तर में जेपी गंगा पथ और दक्षिण में अशोक राजपथ के बीच गंगा तट पर वेस्ट टू वंडर पार्क पटना की एक नई पहचान बनेगी। यह पार्क बिहार की ऐतिहासिक विरासत और कला के संरक्षण का संदेश देगा।

पार्क की दो खास बातें हैं। विद्युत आपूर्ति में सौर ऊर्जा का 45% हिस्सा होगा। आकर्षक लाइट जलाने के लिए सोलर प्लेट का उपयोग किया जाएगा। करीब 10 एकड़ क्षेत्र में फैल रहे इस पार्क के निर्माण पर 14.98 करोड़ खर्च होंगे। पार्क का निर्माण बुडको की देखरेख में हो रहा है। दूसरी यह है कि इसमें कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं,जैसे लोहे के स्क्रैप, पुराने टायर, टूटे पाइप, बोतलें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और अन्य धातु के बेकार सामान का उपयोग कर कलात्मक संरचनाएं तैयार की जा रही हैं। पार्क में पाथ-वे के साथ बैठने की सुविधा होगी। फूड कोर्ड, पेयजल, शौचालय और हरियाली से भरपूर परिसर को विकसित किया जा रहा है।

38 कलाकृतियां दिखेंगी पार्क में कुल 38 कलाकृतियां दिखेंगी। निर्माण का कार्य 90% पूरा है। वहीं पाथवे,होर्टिकल्चर और इलेक्ट्रीक का काम भी 50%पूरा है। गंगा नहर में पानी आ जाने से काम बाधित हुआ है। ऐसे में पानी खत्म होते ही कार्य में तेजी आ जाएगी। पार्क में बिहार की 14 विभूतियों की प्रतिमाओं का स्कल्पचर तैयार किया गया है।13 ऐतिहासिक स्मारकों की प्रतिकृतियां तैयार की गई हैं। सात प्रमुख पशु-पक्षियों की प्रतिकृति है और बिहार की 4 प्रमुख पेंटिंग को भी शामिल किया गया है। सूबे की पहचान माने जाने वाले कई ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं।