बिहार चुनाव में गड़बड़ी हुई? कांग्रेस ने उठाई जांच की मांग, बोली- दाल में कुछ तो काला है

संक्षेप: बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत से विपक्ष हक्का-बक्का है। इ बीच कांग्रेस कोषाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी हुई है। गठबंधन के सहयोगियों से भी बात हुई है। उनका भी मानना है कि अप्रत्याशित नतीजे की जांच होनी चाहिए।

Sat, 15 Nov 2025 10:28 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार और एनडीए की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी हुई है। गठबंधन के सहयोगियों से भी बात हुई है। उनका भी मानना है कि अप्रत्याशित नतीजे की जांच होनी चाहिए।

सोशल मीडिया एक्स पर शनिवार को लिखे पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब ऐसा होगा तो नतीजे इस तरह के अप्रत्याशित ही होंगे। बिहार चुनाव में भाजपा का स्ट्राइक रेट 90 फीसदी से ज्यादा है। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। दाल में कुछ तो काला है। हमारे लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हम फार्म 17सी, मतदाता सूची देखेंगे और फिर तथ्यों और आंकड़ों के साथ आएंगे। हमने कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा से जुड़े सबूत सामने रखे, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। हम लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका निभाते रहेंगे, उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं

