Warisaliganj Result LIVE: वारिसलीगंज सीट नतीजा, भाजपा की अरुणा देवी को हरा पाएंगी राजद की अनीता महतो?
Warisaliganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा जिले की वारिसलीगंज सीट पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो रही है। वारिसलीगंज सीट पर हार-जीत का सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की अनीता महतो और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मौजूदा विधायक अरुणा देवी के बीच है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर मतदान संपन्न हुआ और आज रिजल्ट आ रहा है। हाल के वर्षों में वारसलीगंज क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव मजबूत हुआ, जहां अरुणा देवी ने लगातार 2015 और 2020 में जीत दर्ज की। 2020 में भाजपा की अरुणा देवी ने कांग्रेस के सतीश कुमार को 9,030 वोटों से हराया था।
2010-2020: जेडीयू-भाजपा का प्रभाव और अरुणा देवी का उदय
2010 में जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार प्रदीप महतो विजयी हुए। 2015 में भाजपा की अरुणा देवी ने जेडीयू के प्रदीप कुमार को 19,527 वोटों के अंतर से हराया। 2020 में अरुणा देवी (भाजपा) ने कांग्रेस के सतीश कुमार को 9,030 वोटों के अंतर से मात दी। अरुणा देवी की लगातार जीत ने भाजपा को सीट पर मजबूत आधार दिया, हालांकि वोट शेयर में गिरावट आई।
दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच चुनावी लड़ाई
बिहार के वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर अनीता देवी और बीजेपी के टिकट पर अरुणा देवी मैदान में हैं और ये दोनों ही बीते जमाने के बाहुबलियों की पत्नियां हैं। अनीता महतो की बात करें तो वह जेल ब्रेक कांड में 17 साल सजा काट चुके अशोक महतो की पत्नी हैं। वहीं, अरुणा देवी 90 और 2000 के दशक के बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं। बीते 20 साल से इस सीट से अशोक महतो और अखिलेश सिंह के परिवार का कोई सदस्य ही जीतता आया है।