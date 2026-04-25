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पूर्णिया में वार्ड सदस्य के घर में घुसकर बेरहमी से हत्या, मुख्य महिला आरोपी गिरफ्तार; गांव में भारी तनाव

Apr 25, 2026 08:11 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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पूर्णिया के अनगढ़ थाना क्षेत्र के धुसमल गांव में आपसी गोतिया विवाद के चलते वार्ड सदस्य अशफाक अंसारी की घर के आंगन में घुसकर बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पुत्री ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मुख्य महिला आरोपी नबीसता को गिरफ्तार कर लिया है।

पूर्णिया में वार्ड सदस्य के घर में घुसकर बेरहमी से हत्या, मुख्य महिला आरोपी गिरफ्तार; गांव में भारी तनाव

Bihar Crime News: बिहार के पूर्णिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ अनगढ़ थाना क्षेत्र के धुसमल गांव में आपसी विवाद को लेकर एक वार्ड सदस्य की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। अपराधियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने दिनदहाड़े घर के आँगन में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पहचान धुसमल पंचायत के वार्ड संख्या 9 के निर्वाचित वार्ड सदस्य अशफाक अंसारी (57 वर्ष) के रूप में हुई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा और तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

आँगन में घुसकर किया जानलेवा हमला

परिजनों के अनुसार, यह पूरी वारदात गुरुवार दोपहर करीब एक से ढाई बजे के बीच की है। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोग पुरानी रंजिश और गोतिया विवाद को लेकर अशफाक अंसारी के घर के आंगन में घुस आए और उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया। मृतक की पुत्री सुहाना द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, गांव के ही अफसर आलम उर्फ मुन्ना की पत्नी नबीसता, नैमोद्दीन, नाजमीन, खुशनूर, खुशनंती तथा नफीस ने मिलकर अशफाक अंसारी की बेरहमी से पिटाई की।

अंदरूनी चोटों ने ली जान, मुख्य आरोपी जेल में

हमले के दौरान अशफाक अंसारी को गंभीर आंतरिक चोटें आईं, जिससे मौके पर ही उनकी हालत बिगड़ने लगी और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनगढ़ थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने त्वरित कार्रवाई की और मुख्य महिला आरोपी नबीसता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, घटना के पीछे 'गोतिया' का आपसी विवाद सामने आया है, जिसमें पहले दोनों पक्षों के बीच काफी बहसबाजी हुई थी और फिर यह हिंसक झड़प में तब्दील हो गई।

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मृतक की पुत्री ने कुल छह लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। आवेदन में सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और न्याय दिलाने की मांग की गई है। थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है और फरार चल रहे अन्य पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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