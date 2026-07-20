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आधी रात महिला का राशन कार्ड बनवा रहे थे वार्ड पति, धुनाई- कुटाई के बाद चप्पलों की माला पहनाई

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर मे एक महिला के घर में पकड़े गए वार्ड सदस्य पति को लोगों ने खंभे से बांधकर पीटा और चप्पलों की माला पहना कर पुलिस के हवाले कर दिया।

आधी रात महिला का राशन कार्ड बनवा रहे थे वार्ड पति, धुनाई- कुटाई के बाद चप्पलों की माला पहनाई

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला वार्ड सदस्य का पति आधी रात को दूसरी महिला के साथ पकड़े जाने पर बुरा फंस गया। ग्रामीणों ने उसका ऐसा इलाज किया जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। गांव वालों ने पहले उसे खम्भे से बांध कर जमकर पीटा और चप्पलों की माला पहना कर वीडियो बनाया। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस कीटीम को सौंप दिया।

पकड़े जाने पर आरोपी ने कहा कि वह राशन कार्ड बनाने में मदद करने के लिए महिला के घर आए थे। लेकिन, आधी रात को अंधेरे में आने का कारण नहीं बता पाया। घटना जिले के औराई थाना इलाके के एक गांव की है। आरोपी के साथ की गई कार्रवाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया है। उसे इलाके एक पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री का करीबी बताया जा रहा है।

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अर्द्धनग्न हालत में पकड़ा गया

जानकारी के मुताबिक औराई के गांव में बीती रात आरोपी एक महिला के घर में पकड़ा गया। काफी दिनों से उसपर गांव के लोगों की नजर थी। पहले से ही लोगों को आशंका थी कि आरोपी रात के अंधेरे में वह गांव में आता-जाता है। रविवार की अर्धरात्रि में वार्ड सदस्य पति उस महिला के घर में घुस गया। इसकी भनक मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और अर्धनग्न स्थिति में उसे दबोच लिया। पूछने पर बताया कि राशन कार्ड बनाने में मदद करने के लिए था। यह बहाना लोगों को समझ में नहीं आया तो पिटाई शुरू हो गई। स्थानीय लोग लात घुंसे और चप्पल से उसकी पिटाई करने लगे। मामला थाना क्षेत्र के भरथुआ पंचायत के एक वार्ड का है।

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पिटाई से लहूलुहान हुआ आरोपी

कुछ लोगों का कहना है कि आरोपी का महिला के साथ पहले से अवैध संबंध है। वह अक्सर गांव में आता रहता था। दोनों अलग-अलग जाति से ताल्लुक रखते हैं। रविवार की रात जब आरोपी पकड़ा गया तो लोगों ने पहले का गुस्सा उतार लिया। धटना से नाराज लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे चप्पल का माला पहनाते हुए वीडियो भी बनाया। मारपीट से उसका चेहरा और शरीर का अन्य हिस्से लहूलुहान हो गए।

रात में डायल 112 टीम पहुंची

मामला बिगड़ने पर लोगों ने डायल 112 पर फोन कर दिया। रात में ही पुलिस गांव में पहुंच गई। आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसका इलाज औराई समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है।

पहले भी हो चुकी है पिटाई

पकड़े गए जख्मी वार्ड सदस्य पति ने बताया कि वह राशन कार्ड बनवाने के लिये उसके घर गया था। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था की ये बहुत चरित्रहीन है। इस तरह की घटना वह पहले भी कर चुका है। पुरे इलाके में इसकी चर्चा जोरों पर है। पुलिस पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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