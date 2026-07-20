आधी रात महिला का राशन कार्ड बनवा रहे थे वार्ड पति, धुनाई- कुटाई के बाद चप्पलों की माला पहनाई

मुजफ्फरपुर मे एक महिला के घर में पकड़े गए वार्ड सदस्य पति को लोगों ने खंभे से बांधकर पीटा और चप्पलों की माला पहना कर पुलिस के हवाले कर दिया।

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला वार्ड सदस्य का पति आधी रात को दूसरी महिला के साथ पकड़े जाने पर बुरा फंस गया। ग्रामीणों ने उसका ऐसा इलाज किया जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। गांव वालों ने पहले उसे खम्भे से बांध कर जमकर पीटा और चप्पलों की माला पहना कर वीडियो बनाया। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस कीटीम को सौंप दिया।

पकड़े जाने पर आरोपी ने कहा कि वह राशन कार्ड बनाने में मदद करने के लिए महिला के घर आए थे। लेकिन, आधी रात को अंधेरे में आने का कारण नहीं बता पाया। घटना जिले के औराई थाना इलाके के एक गांव की है। आरोपी के साथ की गई कार्रवाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया है। उसे इलाके एक पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री का करीबी बताया जा रहा है।

अर्द्धनग्न हालत में पकड़ा गया जानकारी के मुताबिक औराई के गांव में बीती रात आरोपी एक महिला के घर में पकड़ा गया। काफी दिनों से उसपर गांव के लोगों की नजर थी। पहले से ही लोगों को आशंका थी कि आरोपी रात के अंधेरे में वह गांव में आता-जाता है। रविवार की अर्धरात्रि में वार्ड सदस्य पति उस महिला के घर में घुस गया। इसकी भनक मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और अर्धनग्न स्थिति में उसे दबोच लिया। पूछने पर बताया कि राशन कार्ड बनाने में मदद करने के लिए था। यह बहाना लोगों को समझ में नहीं आया तो पिटाई शुरू हो गई। स्थानीय लोग लात घुंसे और चप्पल से उसकी पिटाई करने लगे। मामला थाना क्षेत्र के भरथुआ पंचायत के एक वार्ड का है।

पिटाई से लहूलुहान हुआ आरोपी कुछ लोगों का कहना है कि आरोपी का महिला के साथ पहले से अवैध संबंध है। वह अक्सर गांव में आता रहता था। दोनों अलग-अलग जाति से ताल्लुक रखते हैं। रविवार की रात जब आरोपी पकड़ा गया तो लोगों ने पहले का गुस्सा उतार लिया। धटना से नाराज लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे चप्पल का माला पहनाते हुए वीडियो भी बनाया। मारपीट से उसका चेहरा और शरीर का अन्य हिस्से लहूलुहान हो गए।

रात में डायल 112 टीम पहुंची मामला बिगड़ने पर लोगों ने डायल 112 पर फोन कर दिया। रात में ही पुलिस गांव में पहुंच गई। आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसका इलाज औराई समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है।