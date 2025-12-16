Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newswanted lady don suman devi arrested in patna involve in murder and liquor smuggling
मर्डर और शराब तस्करी में थी वांछित, लेडी डॉन सुमन देवी पटना से पकड़ाई

मर्डर और शराब तस्करी में थी वांछित, लेडी डॉन सुमन देवी पटना से पकड़ाई

संक्षेप:

पति के जेल जाने के बाद उसने शराब तस्करी को धंधे को संभाल रखा था। डीएसपी ने कहा कि जयकांत राय और उसकी पत्नी की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।

Dec 16, 2025 06:06 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

पटना सिटी की फरार लेडी डॉन सुमन देवी को चौक पुलिस ने सोमवार को धवलपुरा से गिरफ्तार किया। कुख्यात अपराधी जयकांत राय की पत्नी सुमन देवी काफी दिनों से फरार चल रही थी। सुमन देवी पर हत्या और शराब तस्करी के 11 मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पटना डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि चौक पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लेडी डॉन सुमन देवी धवलपुरा टीओपी के पास है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर थानाध्यक्ष ने दलबल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचकर सुमन देवी को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने बताया कि चौक थाना क्षेत्र की बागलोदन गली की रहने वाली सुमन देवी के खिलाफ खाजेकलां थाने में हत्या का एक और चौक थाने में शराब तस्कारी के 11 मामले दर्ज हैं। सुमन देवी दियारा क्षेत्र से नाविक को प्रतिदिन 1500 रुपये देकर शराब मंगाती थी और सिटी क्षेत्र में नाबालिगों से सप्लाई कराती थी।

पति के जेल जाने के बाद शराब का धंधा संभाली थी

पति के जेल जाने के बाद उसने शराब तस्करी को धंधे को संभाल रखा था। डीएसपी ने कहा कि जयकांत राय और उसकी पत्नी की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। महिला से पूछताछ के दौरान इस धंधे से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आये हैं। जिनकी तलाश की जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Patna News Patna Crime
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।