Patna Rain: पटना में आंधी-बारिश से गिरी पांच मंजिला भवन की दीवार, 2 की मौत; खूब तबाही

Patna Rain: बिहटा-कुल्हड़िया के बीच ओवरहेड बिजली तार पर पेड़ गिरने से पटना-आरा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। इसके कारण तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति, मगध एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रहीं। करीब पौने नौ बजे के बाद ही रेल परिचालन सामान्य हो सका।

राजधानी पटना में बुधवार शाम आई तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं से पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था चरमरा गई। वहीं दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में आंधी के कारण एक निर्माणाधीन पांच मंजिला भवन की दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। बुधवार की शाम अचानक आई तेज आंधी और बारिश से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बन गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बिहटा-कुल्हड़िया के बीच ओवरहेड बिजली तार पर पेड़ गिरने से पटना-आरा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। इसके कारण तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति, मगध एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रहीं। करीब पौने नौ बजे के बाद ही रेल परिचालन सामान्य हो सका।

इसी दौरान दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र के उत्तरी रुकनपुरा स्थित देवी मंदिर के पास तेज आंधी के कारण एक निर्माणाधीन पांच मंजिला भवन की दीवार गिर गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान तिलक नगर स्थित राजनाथ रेजिडेंसी के फ्लैट संख्या-102 निवासी त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा (72) और नौबतपुर की रहने वाली अनिता देवी (45) के रूप में हुई है। त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त थे।

बताया जाता है कि मंदिर से निकलकर जा रहे दोनों लोग अचानक गिरी दीवार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना है। रूपसपुर थानाध्यक्ष शशिभूषण कुमार सिंह ने बताया कि तेज आंधी के कारण निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

परेशानी: बारिश से कई सड़कों पर जाम तेज हवा और बारिश के कारण बुधवार शाम नेहरू पथ समेत कई प्रमुख सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। नेहरू पथ स्थित हनुमान मंदिर के पास तेज हवाओं के चलते ट्रैफिक पुलिस की ट्रॉली हवा में उड़ गई, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रॉली को हटाकर आवागमन सामान्य कराया।