टोल प्लाजा पर लाइन में लगने का झंझट होगा खत्म; एनएचएआई ला रहा नया सिस्टम, बिहार से शुरुआत

अब सड़कों के ऊपर गेंट्री पोल्स और ओवरहेड सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था में फास्टैग होने के बावजूद कई बार स्कैनर की धीमी गति या वाहनों की अधिकता के कारण टोल पर रुकना पड़ता है। नई तकनीक में इन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा।

केके गौरव,भागलपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारों से जल्द निजात मिलने वाली है। केंद्र, राज्य सरकार और एनएचएआई टोल वसूली की व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। पारंपरिक टोल प्लाजा की जगह अब आधुनिक तकनीक आधारित प्रणालियों को तेजी से लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था शुरू हो जाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले कार्रवाईकी जद में आएंगे।

ट्रायल के तौर पर बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-31 के चिह्नित टोल प्लाजा से इसकी शुरुआत होगी। नए सिस्टम से समय की भी बचत होगी। एनएचएआई का कहना है कि टॉल प्लाजा को क्लोज करने की योजना पर काम चल रहा है। नए सिस्टम में गाड़ी जितने किलोमीटर तक एनएच पर चलेगी उसी के अनुसार टोल लिया जाएगा।

क्या है नई तकनीक और कैसे करेगी काम जाम से मुक्ति के लिए अब सड़कों के ऊपर गेंट्री पोल्स और ओवरहेड सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था में फास्टैग होने के बावजूद कई बार स्कैनर की धीमी गति या वाहनों की अधिकता के कारण टोल पर रुकना पड़ता है। नई तकनीक के तहत सड़क के ऊपर लगे इन सेंसर्स और कैमरों की मदद से वाहन बिना अपनी गति कम किए या बिना रुके आसानी से गुजर सकेंगे।

क्या बोले एनएचएआई के अधिकारी? टोल प्लाजा को क्लोज करने की योजना पर काम चल रहा है। जिसमें वाहन में लगे जीपीएस के बैंक खाता से टैग रहने पर फास्टैग के माध्यम से जितना किलोमीटर वाहन एनएच पर चले उतना का टोल स्वत: कट जाएगा। - मनीष कुमार, पीडी, एनएचएआई, भागलपुर