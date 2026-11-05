टोल प्लाजा पर लाइन में लगने का झंझट होगा खत्म; एनएचएआई ला रहा नया सिस्टम, बिहार से शुरुआत
अब सड़कों के ऊपर गेंट्री पोल्स और ओवरहेड सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था में फास्टैग होने के बावजूद कई बार स्कैनर की धीमी गति या वाहनों की अधिकता के कारण टोल पर रुकना पड़ता है। नई तकनीक में इन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा।
केके गौरव,भागलपुर।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारों से जल्द निजात मिलने वाली है। केंद्र, राज्य सरकार और एनएचएआई टोल वसूली की व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। पारंपरिक टोल प्लाजा की जगह अब आधुनिक तकनीक आधारित प्रणालियों को तेजी से लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था शुरू हो जाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले कार्रवाईकी जद में आएंगे।
ट्रायल के तौर पर बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-31 के चिह्नित टोल प्लाजा से इसकी शुरुआत होगी। नए सिस्टम से समय की भी बचत होगी। एनएचएआई का कहना है कि टॉल प्लाजा को क्लोज करने की योजना पर काम चल रहा है। नए सिस्टम में गाड़ी जितने किलोमीटर तक एनएच पर चलेगी उसी के अनुसार टोल लिया जाएगा।
क्या है नई तकनीक और कैसे करेगी काम
जाम से मुक्ति के लिए अब सड़कों के ऊपर गेंट्री पोल्स और ओवरहेड सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था में फास्टैग होने के बावजूद कई बार स्कैनर की धीमी गति या वाहनों की अधिकता के कारण टोल पर रुकना पड़ता है। नई तकनीक के तहत सड़क के ऊपर लगे इन सेंसर्स और कैमरों की मदद से वाहन बिना अपनी गति कम किए या बिना रुके आसानी से गुजर सकेंगे।
क्या बोले एनएचएआई के अधिकारी?
टोल प्लाजा को क्लोज करने की योजना पर काम चल रहा है। जिसमें वाहन में लगे जीपीएस के बैंक खाता से टैग रहने पर फास्टैग के माध्यम से जितना किलोमीटर वाहन एनएच पर चले उतना का टोल स्वत: कट जाएगा। - मनीष कुमार, पीडी, एनएचएआई, भागलपुर
प्रतिदिन मिलती है जाम की सूचना, अब राहत
मौजूदा समय में राज्य के पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, अररिया समेत लगभग हर छोटे-बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर रोज वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। अब इससे राहत मिलेगी। गेंट्री पोल्स और ओवरहेड सेंसर्स से टोल कटेगा। प्रक्रिया का मुख्य आधार ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन तकनीक है। जैसे ही कोई वाहन गेंट्री के नीचे से गुजरेगा, हाई-स्पीड कैमरे वाहन के नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे। इसके बाद टोल कट जाएगा। इस नई व्यवस्था के साथ ही सरकार टोल टैक्स वसूली में जितना सफर, उतना भुगतान के सिद्धांत को भी जमीन पर उतार रही है। पूर्णिया टोल प्लाजा के प्रबंधक सार्वभौमिक सरकार ने कहा कि टोल प्लाजा पर सेंसर युक्त चालान काटने की पद्धति को लेकर ट्रायल किया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें