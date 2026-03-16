अभी इंतजार कीजिए,MGB के 4 विधायकों के गायब होने पर तेजस्वी बोले- 4 बजे तक वोटिंग होगी
तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चुनाव का परिणाम आने दिया जाए, उसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने कहा कि अभी तक मतदान की पूरी प्रक्रिया और नतीजे सामने नहीं आए हैं, इसलिए किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है।
Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा की पांच सीटों के लिए आज पटना में वोटिंग जारी है। एनडीए के सभी 202 विधायकों ने अपना मतदान कर दिया है। इस बीच महागठबंधन के चार विधायक गायब हैं। इन विधायकों ने अभी तक वोटिंग नहीं की है। महागठबंथन का स्कोर अभी तक 37 है। इस पर ता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि अभी इंतजार करिए। 4 बजे तक वोटिंग का समय है, समय खत्म होने के बाद भी अगर विधायक नहीं आए तब कुछ कहेंगे।
तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चुनाव का परिणाम आने दिया जाए, उसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने कहा कि अभी तक मतदान की पूरी प्रक्रिया और नतीजे सामने नहीं आए हैं, इसलिए किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद सब साफ हो जाएगा कि किसने किस पर जवाब दिया और किसने क्रॉस वोटिंग की।
उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के विधायकों की संख्या मिलाकर 41 होती है,जो एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में नतीजे आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि रिजल्ट आने के बाद हम अपनी बातों को विस्तार से रखेंगे।
महागठबंधन के पास विधायकों का आंकड़ा पैंतिस का है जिनमें राजद के पच्चीस, कांग्रेस के छह, वाम दलों के तीन और आईपीपी के एक विधायक हैं। लेकिन इनमें से चार विधायकों ने अभी तक वोटिंग नहीं की है। इनमें कांग्रेस के तीन विधायक सुरेंद्र प्रसाद, मनोहर प्रसाद और मनोज विश्वास के अलावा राजद के फैसल रहमान शामिल हैं जो अभी तक वोट डालने नहीं पहुंचे हैं। इनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। किसी का फोन बंद है तो किसी का नॉट रिचेबल। इससे महागठबंधन के नेताओं के माथे पर चिंता की रेखा साफ दिख रही हैे। हागठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पांच विधायकों का समर्थन दे दिया है। इसके अलावे मायावती की पार्टी बसपा के एक विधायक का सपोर्ट महागठबंधन को मिला है। सब को मिलाकर वे 41 का दावा कर रहे हैं।
इधर हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि तेजस्वी यादव अपने समर्थकों का मनोबल बनाए रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। गेम उनके हाथ से निकल चुका है। सभी पांच राज्यसभा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत पक्की है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दावा किया है कि विपक्ष के उम्मीदवार की हार होगी और एनडीए सभी पांच सीटों पर जीत दर्ज करेगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें