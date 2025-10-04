Wait is over Flight from Purnea to Delhi begin on Chhath IndiGo opens bookings इंतजार खत्म! पूर्णिया से दिल्ली की फ्लाइट छठ पर शुरू, इंडिगो ने शुरू की बुकिंग, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsWait is over Flight from Purnea to Delhi begin on Chhath IndiGo opens bookings

इंतजार खत्म! पूर्णिया से दिल्ली की फ्लाइट छठ पर शुरू, इंडिगो ने शुरू की बुकिंग

पूर्णिया से दिल्ली की फ्लाइट छठ पूजा पर शुरू हो जाएगी। पूर्णिया एयरपोर्ट के पिछले महीने हुए उद्घाटन के बाद से दिल्ली की फ्लाइट शुरू होने का इंतजार लोगों को बेसब्री से था। इंडिगो दोनों शहरों के बीच डेली फ्लाइट चलाएगा।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पूर्णियाSat, 4 Oct 2025 08:38 AM
इंतजार खत्म! पूर्णिया से दिल्ली की फ्लाइट छठ पर शुरू, इंडिगो ने शुरू की बुकिंग

बिहार के पूर्णिया से अब दिल्ली दूर नहीं। सीमांचल की जनता को छठ महापर्व का तोहफा मिल गया है। 26 अक्टूबर से पूर्णिया से दिल्ली के बीच हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। टिकट की बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइन्स का विमान पूर्णिया से दिल्ली के लिए रोजाना उड़ान भरेगा।

यह फ्लाइट दिल्ली से सुबह 10.45 बजे चलकर 12:50 बजे यह पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेगी। फिर यही विमान दोपहर 01:50 बजे पूर्णिया से रवाना होकर 15:55 बजे दिल्ली पहुंचेगा। पूर्णिया हवाई अड्डा के डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने 26 अक्टूबर से दिल्ली रूट पर हवाई सेवा की शुरुआत होने की पुष्टि की। 26 को ही छठ महापर्व का खरना व्रत है।

पूर्णिया से दिल्ली तक बज उठी मोबाइल की घंटी

पूर्णिया से दिल्ली के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की खबर मिलते ही तमाम मोबाइलों की घंटी बज उठी। संदेश भेजे जाने लगे। दरअसल छठ पर्व पर काफी संख्या में दिल्ली से यहां लोग अपने घर आते हैं। पूर्णिया-दिल्ली हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद में कई लोगों ने अभी टिकट की बुकिंग नहीं कराई थी। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली सब अपने परिचितों से पूछताछ में जुट गए। टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई। अभी किराया भी वाजिब है।

पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के शुरुआत के एक पखवाड़े में मिले रिस्पांस के बाद अब पूर्णिया जल्द ही कई शहरों से जुड़ने जा रहा है। शुरूआती एक पखवाड़े में कोलकाता और अहमदाबाद की फ्लाइट को अच्छा रिस्पांस मिला है। अब तक हजारों की संख्या में यात्री आवागमन कर चुके हैं। यही वजह है कि इंडिगो ने दिल्ली के लिए 26 से हवाई सेवा की घोषणा की है। इसी माह इंडिगो हैदराबाद के लिए भी अपनी सेवा शुरू करने वाला है।

15 सितंबर को हुआ पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। 17 सितंबर से कोलकाता और 18 सितंबर से अहमदाबाद की नियमित हवाई सेवा शुरू हुई। पूर्णिया, अहमदाबाद और कोलकाता के बीच 15 अक्टूबर से स्टार एयर ने दैनिक सेवा की घोषणा की है। पहले ये उड़ानें सप्ताह में चार दिन संचालित होती थीं, लेकिन बढ़ती मांग और बेहतर एयर कनेक्टिविटी को देखते हुए अब यह सेवा रोजाना उपलब्ध होगी।