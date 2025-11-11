समस्तीपुर के बाद सीवान में सड़क किनारे मिलीं वीवीपैट पर्चियां, डीएम की आई सफाई

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच समस्तीपुर के बाद अब सीवान में वीवीपैट की पर्चियां सड़क किनारे कूड़े में मिली हैं। इस पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीएम) की सफाई आई है। उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज करने की भी बात कही है।

बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में मिलने से सियासत तेज हो गई है। समस्तीपुर के बाद सीवान में भी ऐसा ही वाकया सामने आया है। सीवान शहर के मौली बथान मोहल्ले में सड़क किनारे कूड़े पर सोमवार शाम वीवीपैट की पर्चियां पाई गईं। इससे चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। हालांकि, जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं डीएम डॉ. आदित्यप्रकाश ने सफाई देते हुए कहा कि ये कमीशनिंग के समय की पर्चियां हैं। इनका मतदान से कोई लेना-देना नहीं है।

डीएम ने कहा कि जिस कर्मी की लापरवाही से पर्चियां बाहर फेंकी मिली हैं, उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सभी पर्चियों को जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। सदर एसडीएम आशुतोष गुप्ता एवं नगर थानेदार विनोद कुमार चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी पर्चियों को देखा और उसे बटोर कर रख लिया।