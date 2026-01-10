यूपी-बिहार सीमा पर VTR के टाइगर का आतंक, बाघ के हमले में 13 साल की लड़की की मौत

संक्षेप: बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक बाघ के हमले में 13 साल की लड़की की मौत हो गई। टाइगर के शिकार से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के एक बाघ के हमले से दहशत फैल गई है। वीटीआर के मदनपुर वन क्षेत्र से सटे इलाके में टाइगर अटैक में 13 साल की लड़की की मौत हो गई। बाघ ने किशोरी को मारकर अपना निवाला बना लिया। यह घटना बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से करीब 30 किलोमीटर दूर यूपी के महाराजगंज जिले के सोहगीबरवा वन क्षेत्र अंतर्गत मरचहवा गांव की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मृतक किशोरी की पहचान मरचहवा गांव निवासी उमेश कन्नौजिया की बेटी गुड्डी उर्फ लचीया के रूप में हुई है। परिजन के अनुसार शुक्रवार दोपहर गुड्डी उर्फ लचीया कुमारी अपनी बड़ी बहन के साथ खेत में गन्ना काटने गई थी। इसी दौरान बड़ी बहन अलाव के लिए लकड़ी लेने पास में चली गई। जब वह लौटी तो लचीया वहां नहीं मिली।

रात भर चली बच्ची की तलाश काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला जिसके बाद बहन घर लौट आई और परिजन को जानकारी दी। फिर परिजन और ग्रामीण लाठी-डंडे एवं टॉर्च लेकर रात करीब दो बजे तक बच्ची की तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार सुबह फिर से खोजबीन शुरू की गई।

बच्ची के दोनों हाथ और शरीर से गायब मांस खेत से जंगल की ओर जाते हुए खून के धब्बे और बच्ची की चप्पल मिली। आगे बढ़ने पर जंगल के पास उसका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। शव के दोनों हाथ एवं शरीर से मांस गायब था, जिससे बाघ के हमले की पुष्टि हुई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बाघ की लगातार आवाजाही से लोग भयभीत हैं।

घटना की सूचना पर मदनपुर वनक्षेत्र के अधिकारी नसीम अंसारी के नेतृत्व में वनकर्मियों की टीम पहुंची, जहां निचलौल एवं मदनपुर वनक्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में घटना की जांच पड़ताल की गई।