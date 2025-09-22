VTR के बाघ ने मचाया दहशत, कॉलोनी में घुसकर गाय को निवाला बनाया; वन विभाग एक्शन में

वाल्मीकिनगर के एनपीसीसी कॉलोनी निवासी रोहित तिवारी के बथान में घुसकर बाघ ने एक गाय को मार दिया है। वाल्मीकिनगर के रेंजर अमित कुमार ने बताया कि घटना स्थल पर बाघ के पगमार्क मिले हैं।

बिहार के प्रसिद्ध वाल्मीकि टाइगर रिजर्व(वीटीआर) के बाघ से इला इलाके में दहशत है। वाल्मीकिनगर के एनपीसीसी कॉलोनी निवासी रोहित तिवारी के बथान में घुसकर बाघ ने एक गाय को मार दिया है। वाल्मीकिनगर के रेंजर अमित कुमार ने बताया कि घटना स्थल पर बाघ के पगमार्क मिले हैं। उस इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने को कहा गया है। घटना स्थल के आसपास से जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते में सीसीटीवी लगाया जा रहा है।

जिससे बाघ की निगरानी कर उसे उसके कोर एरिया में वापस भेजा जा सके। मामला यह है कि वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट के जंगल से एनपीसीसी कॉलोनी सटा हुआ है। स्थानीय निवासी रोहित तिवारी के घर के सामने उनके मवेशियों को रखने के लिए बथान (टीन का शेड वाला घर)बना हुआ है। उसमें उनकी गाय बंधी हुई थी। रात्रि एक बजे के करीब गाय के चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहित की मां रानी तिवारी की नींद खुली।

उन्होंने परिवार के लोगों को जगाया और शोर मचाना शुरू किया। हल्ला सुनकर आसपास के लोग भी शोर मचाने लगे। उसके बाद उनलोगों ने देखा कि उनकी गाय मृत पड़ी हुई है। उस समय घर वालों को लगा कि जंगल से निकले तेन्दुआ ने उनकी गाय को मार दिया है। सुबह में घर वालों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी।

उसके बाद रेंजर के साथ वनपाल आशीष कुमार समेत अन्य कर्मी वहां पर पहुंचे। घटना स्थल पर छानबीन कर पगमार्क लिया। जिससे मालूम चला कि गाय को तेन्दुआ ने नहीं बल्कि बाघ ने मारा है। रेंजर ने बताया की बाघ के कॉलोनी में आने की घटना को देखते हुए कॉलोनी में रात्रि गश्ती के लिए वन कर्मियों को तैनात किया जाएगा।