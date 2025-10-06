Voting for these 122 seats in Bihar election in second phase when notification nomination Know every detail सेकेंड फेज में बिहार की इन 122 सीटों पर वोटिंग; नोटिफिकेशन कब, हर एक डिटेल जान लीजिए, Bihar Hindi News - Hindustan
Voting for these 122 seats in Bihar election in second phase when notification nomination Know every detail

सेकेंड फेज में बिहार की इन 122 सीटों पर वोटिंग; नोटिफिकेशन कब, हर एक डिटेल जान लीजिए

बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। वोटिंग 11 नवंबर को और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। नोटिफिकेशन की तारीख 13 अक्टूबर है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान Mon, 6 Oct 2025 05:27 PM
बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेड़ी बज गई है। राज्य में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को121 सीटों पर वोटिंग होगी जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवम्बर मंगलवार को मतदान होने वाला है। दूसरे चरण के चनाव की अधिसूचना 13 अटक्टूबर को जारी किया जाएगा। इस फेज में बिहार की 20 जिलों के 122 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ सात राज्यों के आठ विधानसभाओं के लिए उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं की सुविधा और पुख्ता सुरक्षा प्रबंध के लिए दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। घोषणा साथ ही उन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य हो गया है।

महत्वपूर्ण तारीखें

अधिसूचना- 13 अक्टूबर(सोमवार)। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

नामांकन की अंतिम तिथि- 20 अक्टूबर (सोमवार)।

नामांकन पत्रों की जांच- 21 अक्टूबर(मंगलवार)।

नामांकन वापसी की अंतिम तिथि- 23 अक्टूबर(गुरुवार)।

मतदान की तिथि- 11 नवंबर(मंगलवार)।

मतगणना की तिथि- 14 नवंबर(शुक्रवार)

11 नवंबर को इन सीटों पर मतदान

वाल्मीकिनगर

रामनगर

नरकटियागंज

बगहा

लौरिया

नौतन

चनपटिया

बेतिया

सिकटा

रक्सौल

सुगौली

नरकटिया

हरसिद्धि

गोबिन्दगंज

केसरिया

कल्याणपुर

पीपरा

मोतिहारी

मधुबन

चिरैया

ढाका

शिवहर

रीगा

बेलसंड

बथनाहां

परिहार

सुरसंड

बाजपट्टी

सीतामढ़ी

रुन्नीसैदपुर

हरलाखी

बेनीपट्टी

बिस्फी

मधुबनी

सुपौल

पिपरा

निर्मली

छातापुर

त्रिवेणीगंज

अररिया

फारबिसगंज

नरपतगंज

रानीगंज

जोकीहाट

सिकटी

बहादुरगंज

ठाकुरगंज

किशनगंज

कोचाधामन

अमौर

बायसी

अमौर

बैसी

कसबा

बनमनखी

रुपौली

धमदाहा

पूर्णिया

कटिहार

कदवा

बलरामपुर

प्राणपुर

मनिहारी

बरारी

बिहपुर

गोपालपुर

भागलपुर

पीरपैंती

कहलगांव

नाथनगर

सुलतानगंज

अमरपुर

कटोरिया

बेलहर

धौरैया

बांका

तारापुर

शेखपुरा

सिकंदरा

जमुई

झाझा चकाई

रजौली

हिसुआ

नवादा

वारिसअलीगंज

गोविंदपुर

शेरघाटी

बाराचट्टी

बेलागंज

बोधगया

गया टाउन

वजीरगंज

इमामगंज

टेकारी

अतरी

गुरुआ

मखदुमपुर

घोसी

जहानाबाद

अरवल

