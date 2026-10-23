Bihar MLC Election: विधान परिषद की 8 सीटों पर मतदान आज, 933 बूथों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग

मतदान को लेकर संबंधित जिलों में प्रखंड स्तर पर 933 बूथ बनाए गए हैं। इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 598 एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 335 बूथ हैं। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए आज शुक्रवार को सुबह 8 बजे शाम 4 बजे तक मतदान होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग का इंतजाम किया गया है। इनमें चार स्नातक क्षेत्र दरभंगा, कोसी, पटना और तिरहुत और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पटना, सारण, तिरहुत और दरभंगा शामिल हैं। सभी आठ सीटों को मिलाकर 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतों की गिनती 27 अक्तूबर को होगी। उसके बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद से पटना स्नातक सीट का चुनाव सबसे रोचक ब गया है।

मतदान को लेकर संबंधित जिलों में प्रखंड स्तर पर 933 बूथ बनाए गए हैं। इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 598 एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 335 बूथ हैं। गुरुवार की शाम को मतदान दल को बूथों के लिए रवाना किया गया। सभी बूथों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सभी चुनाव क्षेत्रों में प्रेक्षकों की भी तैनाती की गई है।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 90 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दरभंगा स्नातक सीट पर सर्वाधिक 40, पटना सीट पर 18, तिरहुत सीट पर 17 एवं कोसी सीट पर 15 उम्मीदवार हैं। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक 18-18 उम्मीदवार पटना एवं सारण से चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि, तिरहुत सीट से 11 एवं दरभंगा शिक्षक सीट से 13 प्रत्याशी दांव लगा रहे हैं।

पांच लाख से अधिक मतदाता करेंगे जीत-हार का फैसला विधान परिषद चुनाव में 5 लाख 32 हजार 847 मतदाता आठों सीट पर उम्मीदवारों की जीत-हार तय करेंगे। चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 4,92,594 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 3,55,522 पुरुष, 1,37,038 महिला एवं 34 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। कोसी स्नातक सीट के लिए 1,34,072, तिरहुत के लिए 1,43,988, दरभंगा के लिए 1,26,951 एवं पटना के लिए 87,583 मतदाता हैं। वहीं, चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों पर कुल 40,253 मतदाता उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। इनमें 30,677 पुरुष, 9573 महिला एवं 3 थर्ड जेंडर हैं। इसके तहत तिरहुत सीट के लिए 8760, दरभंगा सीट के लिए 9026, पटना सीट के लिए 11,719 एवं सारण सीट के लिए 10,748, मतदाता हैं।

विधान परिषद की स्नातक सीटें -- सीटें बूथ कुल मतदाता दरभंगा 138 1,26,951

कोसी 181 1,34,072

पटना 134 87,583

तिरहुत 145 1,43,988

कुल 598 4,92,594

विधान परिषद की शिक्षक सीटें ---- सीटें बूथ मतदाता पटना 80 11,719

सारण 98 10,748

तिरहुत 58 8760

दरभंगा 99 9026