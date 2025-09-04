Voters of samasitpur and vaishali name also in Bakhtiyarpur voter list after sir in bihar बख्तियारपुर में समस्तीपुर और वैशाली के वोटरों के भी नाम, बिहार में SIR के बाद गड़बड़ी उजागर, Bihar Hindi News - Hindustan
बख्तियारपुर में समस्तीपुर और वैशाली के वोटरों के भी नाम, बिहार में SIR के बाद गड़बड़ी उजागर

पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ को मतदाताओं से संपर्क कर नाम, पते, उम्र आदि की जानकारी एकत्रित कर जोड़ने और घटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन बीएलओ ने फर्जी मतदाताओं के नाम को निरस्त करने की बजाय उसे वैसे ही छोड़ दिया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटनाThu, 4 Sep 2025 08:12 AM
बिहार में SIR के बाद वोटर लिस्ट में नामों को लेकर अब तक कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। अब बख्तियारपुर के हरदासपुर दियारा समेत पाच पंचायतों की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सकड़ों मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है। हरदासपुर दियारा पंचायत में करीब 300 लोगों के नाम समस्तीपुर और वैशाली जिले के मतदाता सूची में भी है। वहीं दियारा क्षेत्र के काला दियारा, चिरैया रूपस, रूपस महाजी और रामनगर सतभैया पंचायत में भी कई लोगों के नाम एक से अधिक जगहों पर मतदाता सूची में दर्ज है।

आश्चर्य कि बात यह है कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भी इन मतदाताओं का नाम सूची से नहीं हटाया गया। पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ को मतदाताओं से संपर्क कर नाम, पते, उम्र आदि की जानकारी एकत्रित कर जोड़ने और घटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन बीएलओ ने फर्जी मतदाताओं के नाम को निरस्त करने की बजाय उसे वैसे ही छोड़ दिया। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र 180 के हरदासपुर दियारा पंचायत के मतदाता सूची में समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा संख्या 137 के अधिकतर मतदाताओं के नाम दर्ज है।

वहीं, वैशाली के महनार विधानसभा 129 के भी कुछ मतदाता शामिल है। बख्तियारपुर विधानसभा के बूथ संख्या 184 प्राथमिक विद्यालय हरदासपुर दियारा दक्षिणी भाग के मतदाता सूची में शामिल उमेश राय, रिंकी देवी, महेश राय, सलिता देवी और खेवन राय का नाम महनार विधानसभा क्षेत्र 129 के बूथ संख्या 342 उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहलोलपुर, महनार के मतदाता सूची में भी दर्ज है। इसी तरह मोहिउद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र 137 के बूथ संख्या 95 के मतदाता सूची में दर्ज सैकड़ों लोगों का नाम बख्तियारपुर के बूथ संख्या 184 के सूची में शामिल है। फिलहाल हरदासपुर पंचायत में तीन-तीन विधानसभा और लोकसभा के लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं।

