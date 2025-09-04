बख्तियारपुर में समस्तीपुर और वैशाली के वोटरों के भी नाम, बिहार में SIR के बाद गड़बड़ी उजागर

पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ को मतदाताओं से संपर्क कर नाम, पते, उम्र आदि की जानकारी एकत्रित कर जोड़ने और घटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन बीएलओ ने फर्जी मतदाताओं के नाम को निरस्त करने की बजाय उसे वैसे ही छोड़ दिया।

बिहार में SIR के बाद वोटर लिस्ट में नामों को लेकर अब तक कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। अब बख्तियारपुर के हरदासपुर दियारा समेत पाच पंचायतों की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सकड़ों मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है। हरदासपुर दियारा पंचायत में करीब 300 लोगों के नाम समस्तीपुर और वैशाली जिले के मतदाता सूची में भी है। वहीं दियारा क्षेत्र के काला दियारा, चिरैया रूपस, रूपस महाजी और रामनगर सतभैया पंचायत में भी कई लोगों के नाम एक से अधिक जगहों पर मतदाता सूची में दर्ज है।

आश्चर्य कि बात यह है कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भी इन मतदाताओं का नाम सूची से नहीं हटाया गया। पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ को मतदाताओं से संपर्क कर नाम, पते, उम्र आदि की जानकारी एकत्रित कर जोड़ने और घटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन बीएलओ ने फर्जी मतदाताओं के नाम को निरस्त करने की बजाय उसे वैसे ही छोड़ दिया। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र 180 के हरदासपुर दियारा पंचायत के मतदाता सूची में समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा संख्या 137 के अधिकतर मतदाताओं के नाम दर्ज है।