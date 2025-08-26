Voter Adhikar Yatra LIVE: वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी, सुपौल-मधुबनी में इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल

Voter Adhikar Yatra LIVE: मधुबनी जिले में 74 किलोमीटर लंबी यात्रा में कांग्रेस सांसद व वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। मधुबनी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल और यात्रा के संयोजक धीरज गुर्जर ने बताया कि 26 अगस्त की सुबह नौ बजे मधुबनी जिले की सीमा में प्रवेश करेगी।

Voter Adhikar Yatra LIVE: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कराए गए विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ ‘इंडिया’ की ओर से जारी मतदाता अधिकार यात्रा मंगलवार को सुपौल से शुरू होकर मधुबनी पहुंचेगी। यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेता शामिल होंगे।

सुपौल में उनकी यात्रा करीब चार किलोमीटर तक होगी। यात्रा की शुरुआत सुबह नौ बजे शहर के हुसैन चौक से प्रस्तावित है। उधर, मधुबनी जिले में 74 किलोमीटर लंबी यात्रा में कांग्रेस सांसद व वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। मधुबनी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल और यात्रा के संयोजक धीरज गुर्जर ने बताया कि 26 अगस्त की सुबह नौ बजे मधुबनी जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। करीब 12:30 बजे यात्रा फुलपरास के लोहिया चौक पर पहुंचेगी।

Voter Adhikar Yatra LIVE -: Voter Adhikar Yatra LIVE - 8: 25 AM - सुपौल में लगे बैनर-पोस्टर बता दें कि सत्ता पक्ष व चुनाव आयोग पर मतदाताओं के ‘वोट चोरी’ की बात कह राहुल गांधी बीते 17 अगस्त से बिहार के अलग-अलग जिलों में वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन कर लोगों के बीच जा रहे हैं। अभी तक इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव दूसरे जिलों में जा रहे थे, लेकिन पहली बार सुपौल से प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। इसको लेकर महागठबंधन के सभी घटक दलों की ओर से यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर, पूरे शहर में महागठबंधन के घटक दलों के प्रतिनिधियों ने पोस्टर-बैनर से पाट रखा है। शहर की हृदयस्थली और मुख्य चौराहा लोहियानगर चौक फिलहाल बैनर-पोस्टर से पट चुका है।

Voter Adhikar Yatra LIVE - 8: 14 AM - सुपौल में हुसैन चौक से राहुल गांधी की यात्रा वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को सुपौल में रहेंगे। सुपौल में उनकी यात्रा करीब चार किमी तक होगी। जबकि इस यात्रा की शुरुआत सुबह नौ बजे शहर के हुसैन चौक से प्रस्तावित है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल रहेंगे।

Voter Adhikar Yatra LIVE - 8: 10 AM - पटना में महागठबंधन करेगा मार्च एक सितम्बर को इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का समापन होना है। पहले इस यात्रा का समापन गांधी मैदान में रैली आयोजित कर होना था। मगर अब इसमें बदलाव होने की संभावना है। गांधी मैदान का आवंटन अब तक नहीं होने से महागठबंधन ने अब गांधी मैदान की गांधी मूर्ति से पटना हाईकोर्ट के समीप बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति तक मार्च करने का निर्णय लिया है। आज-कल में गठबंधन की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है।

Voter Adhikar Yatra LIVE - 8: 00 AM - तय वक्त पर नहीं मिला पैसा- मिथिला हाट प्रबंधक वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ओबीसी संवाद का स्थान बदले जाने को लेकर मिथिला हाट के प्रबंधक रोशन कुमार ने बताया कि कांग्रेस के लोग एस्टीमेट के अनुसार तय समय पर पैसे का भुगतान नहीं कर सके। इस कारण 26 अगस्त को मिथिला हाट का हॉल दूसरे को दे दिया गया।

Voter Adhikar Yatra LIVE - 7: 50 AM - ओबीसी संवाद का स्थान बदला झंझारपुर। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान ओबीसी संवाद कार्यक्रम अब मिथिला सिजोलिया दुर्गा स्थान प्रांगण में होगा। कांग्रेस नेता व पूर्व एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार राहुल गांधी के कार्यक्रम की सफलता से घबरा चुकी है। इसी कारण मिथिला हाट प्रबंधन ने ओबीसी संवाद कार्यक्रम के लिए हॉल की बुकिंग नहीं दी। उन्होंने कहा कि दरभंगा के जीबछ घाट के हाई स्कूल मैदान में होने वाले कार्यक्रम को भी प्रशासन ने रद्द कर दिया है।

Voter Adhikar Yatra LIVE - 7: 40 AM -मधुबनी में पहली बार राहुल-प्रियंका एक साथ मधुबनी में पहली बार एक साथ राहुल व प्रियंका के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। यात्रा को लेकर महागठबंधन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। यात्रा के गुजरने के तमाम रास्तों में पोस्टर-बैनरों से पाट दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर एसपी योगेन्द्र कुमार ने पूरे रूट का जायजा लिया है।