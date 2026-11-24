जेडीयू में उठने लगी निशांत को सीएम बनाने की आवाज, सुशासन दिवस नीतीश संवाद कार्यक्रम में नारेबाजी
जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज पार्टी के अंदर उठने लगी है। जेडीयू कार्यालय में मंगलवार को सुशासन दिवस नीतीश संवाद कार्यक्रम के मौके पर कार्यकर्ताओं ने निशांत को सीएम बनाने के नारे लगाए।
जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अंदर नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बननाने की आवाज उठने लगी है। जेडीयू के सुशासन दिवस नीतीश संवाद कार्यक्रम में पार्टी दफ्तर पहुंचे निशांत कुमार के समर्थन में मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने 'बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो' के नारे लगाए। निशांत ने भी कहा कि वह उनके पिता नीतीश कुमार के रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं से सहयोग और समर्थन भी मांगा।
जदयू ने मंगलवार को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में सुशासन दिवस मनाया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने कभी क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन से समझौता नहीं किया। वे भी अपने पिता के रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोगों ने पिताजी को समर्थन दिया है, मुझे भी समर्थन दीजिए। मैं आपके लिए काम करूंगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की बड़ी शक्ति बताते हुए जनता के सुख-दुख में शामिल रहने की अपील की।
निशांत ने कहा कि उनके पिता ने समाज के सभी वर्गों के लिए विकास का काम किया है। उनकी कोशिश होगी कि विकास के इन कार्यों का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी धन्यवाद दिया और कहा कि मौजूदा सरकार नीतीश कुमार के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सहयोग मिल रहा है।
निशांत के समर्थन में नारेबाजी
इस दौरान निशांत कुमार को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब निशांत पार्टी कार्यालय परिसर में घूम रहे थे, तब कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो और बिहार का नेता कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे लगाए।
संजय झा बोले- नीतीश के काम हजार सालों तक याद किए जाएंगे
इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने काम से हर बिहारी का सिर गर्व से ऊंचा किया है। उनके काम केवल सौ साल नहीं, बल्कि आने वाले एक हजार वर्षों तक याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सुशासन, कानून के राज और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए बिहार की तस्वीर और पहचान बदली है। बिहार के समग्र विकास में उनके योगदान को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।
संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने राजनीति में ईमानदारी, पारदर्शिता और जनकल्याण को प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास और सुशासन की नई पहचान बनाई है। जदयू आगे भी उनके मार्गदर्शन और सिद्धांतों पर चलकर जनसेवा करती रहेगी। कार्यक्रम में नीतीश कुमार के कार्यकाल की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को बड़ी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित किया गया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।