कैमूर का दुर्गावती जलाशय देख आएगी डल झील वाली फीलिंग; अब हाउसबोट और मोटरबोट भी शुरू

संक्षेप:

दुर्गावती जलाशय परियोजना के डैम पर रोहतास व कैमूर जिलों के रास्ते सैलानी पहुंच सकते हैं। हाउसबोट की भी सुविधा है। जिसमें एक एसी युक्त कमरा, एक बाथरूम और एक किचन है। एक बार में 8 से 10 लोगों के बैठने की क्षमता है।

Dec 21, 2025 03:28 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, भभुआ
कैमूर का एक ऐसा जलाशय है, जहां हर कोई एक बार आना चाहता है। हालांकि लोगों का यह सपना 38 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पूरा हो सका है। अब तो वन विभाग ने इस जलाशय में हाउसबोट और मोटरबोट से पर्यटकों की जलयात्रा शुरू कराई है। कैमूर के इस पिकनिक और पर्यटन स्थल पर हर वर्ष पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इससे राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। यहां की सुरक्षा बढ़ाने से मछली, कछुआ व अन्य जलीय जंतुओं की तस्करी को रोकने में सहायता मिल रही है।

दुर्गावती जलाशय परियोजन के आसपास प्रकृति की सुंदर वादियों, कलकल बहती नदी की धारा, हरे-भरे पेड़, पंक्षियों की चहचहाहट, रेत पर नंगे पांव चलना, चट्टान पर घूमना पर्यटकों को खूब भाता है। जलाशय में उछाल मारती मछलियां, कछुए व अन्य जलीय जंतुओं का नजदीक से दीदार कर सैलानी आनंदित हो जाते हैं। इस जल प्लावन क्षेत्र में नौका विहार के साथ जंगल सफारी व कैम्पिंग की भी सुविधा मिल सकती है।

दुर्गावती जलाशय अपनी रमणीयता व प्राकृतिक सुंदरता को ले पहले से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। खेतों में पटवन के साथ दुर्गावती जलाशय अब सैलानियों को भी आकर्षित करते रहा है। यहां ईको टूरिज्म पार्क तैयार किया गया है। कैंटिन की भी सुविधा है। सैलानी सुगम मार्ग से यहां पहुंचते हैं। सैलानी दुर्गावती जलाशय में जल यात्रा कर उसके विहंगम दृश्य को देख रोमांचित हो उठते हैं। यहां से रोहतास के चेनारी में स्थित शेरगढ़ किला के बाहरी हिस्से का भी नजारा दिखता है।

पहली जनवरी को उमड़ेगी भीड़

वैसे तो यहां हर छुट्टी के दिन लोगों की भीड़ जुटती है। लेकिन, पहली जनवरी को यहां मेला लगता है। लोग अपने परिवार के साथ यहां आते हैं। बच्चे यहां खूब धमा-चौकड़ी करते हैं। युवाओं की टोली यहां के जंगलों में पिकनिक मनाती है। वह स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर उसका स्वाद चखते हैं। पार्किंग की अगल सुविधा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल तैनात रहता है।

इन मार्गों से पहुंच सकते हैं डैम पर

दुर्गावती जलाशय परियोजना के डैम पर रोहतास व कैमूर जिलों के रास्ते सैलानी पहुंच सकते हैं। ट्रेन से आने पर भभुआ रोड स्टेशन उतरकर भभुआ और बेलांव के रास्ते वाहन से पहुंच सकते हैं। यूपी के खजूरा और शहबाजपुर सीमा के रास्ते भी इस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। रोहतास से आनेवाले सैलानी शिवसागर या कुदरा से चेनारी के रास्ते यहां आसानी से आ सकते हैं।

हाउसबोट में यह सुविधा है उपलब्ध

हाउसबोट में एक एसी युक्त कमरा, एक बाथरूम और एक किचन की सुविधा है। इसमें एक बार में 8 से 10 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें खाने-पीने की भी उत्तम प्रबंध है। यह डैम चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और हाउसबोट से 10-12 झरने को देखने का आनंद मिलेगा। यह डैम काफी दूर तक फैला है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए अब हाउसबोट की सुविधा शुरू की गई है।