Vishwakarma Puja havan fire in Nalanda bihar 35 lakh property destroyed SBI service center damaged car burnt विश्वकर्मा पूजा के हवन की चिंगारी से 35 लाख स्वाहा; एसबीआई का सेवा केंद्र चपेट में, कार जलकर राख
Vishwakarma Puja havan fire in Nalanda bihar 35 lakh property destroyed SBI service center damaged car burnt

विश्वकर्मा पूजा के हवन की चिंगारी से 35 लाख स्वाहा; एसबीआई का सेवा केंद्र चपेट में, कार जलकर राख

फर्नीचर शो रुम में आग इतनी तेजी से फैली कि बगल में स्थित एसबीआई बैंक का एक ग्राहक सेवा केंद्र और एक कार चपेट में आ गए। एक कार जलकर राख हो गई।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नालंदाThu, 18 Sep 2025 11:05 AM
बिहार के नालंदा में विश्वकर्मा पूजा पर हवन कुंड से निकली चिंगारी में 35 लाख की संपत्ति स्वाहा हो गई। लहेरी थाना क्षेत्र के पॉश इलाके बड़ी पहाड़ी मोहल्ला में असम फर्नीचर की दुकान में बुधवार की देर रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि बगल में स्थित एसबीआई बैंक का एक ग्राहक सेवा केंद्र और एक कार चपेट में आ गए।

आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सड़क पर निकल आए। अपनी संपत्ति की बर्बादी की आशंका से लोग डर गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कर्मी आग बुझाने में जुट गए।

करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक दुकान के अंदर रखी एक कार जलकर खाक हो गई और गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका भी हुआ। आग की इस घटना में करीब 35 से 40 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

दुकान संचालक संतोष कुमार ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा के बाद दुकान में हवन हुआ था। उसके बाद वे दुकान बंद कर घर चले गए थे। धुआं और आग की लपटें उठता देख आसपास के लोगों ने उन्हें जानकारी दी। आशंका जताई जा रही है कि हवन की चिंगारी से ही आग भड़की और धीरे-धीरे विकराल रूप ले लिया।

स्थानीय सत्येंद्र पासवान ने बताया कि आग इतनी भयावह थी कि लोग मिलकर भी उसे काबू नहीं कर सके। बाद में दमकल की टीम ने आकर स्थिति नियंत्रित की। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं। दुकानदार द्वारा आवेदन दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।