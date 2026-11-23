अब आम नागरिकों को बार-बार कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे मामलों की ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो सकेंगे।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के सभी 899 राजस्व न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई शुरू कर दी गई है। इससे अब आम नागरिकों को बार-बार कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे मामलों की ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) के अंतर्गत वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस व्यवस्था से आम लोगों विशेष रूप से गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें सुलभ तरीके से न्याय मिल सकेगा। बिहार में राजस्व से जुड़े करोड़ों आवेदन एवं मामले लंबित रहते हैं। नई व्यवस्था से मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी और न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा। यह पहल सात निश्चय-3 के अंतर्गत ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ का लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी। न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सुनवाई की पूरी रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन उपलब्ध रहेगा। उन्होंने पारित आदेशों की स्क्रूटिनी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

एसएमएस और कॉल सेंटर से दी जाएगी सूचना मुख्यमंत्री ने वर्चुअल सुनवाई की इस व्यवस्था की व्यापक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सुनवाई से संबंधित सूचना एसएमएस के माध्यम से भेजने के साथ-साथ इसके लिए अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए कॉल सेंटर के जरिए संबंधित पक्षकारों को सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने आदेशों की गुणवत्ता की नियमित जांच के लिए एक विशेष कोषांग गठित करने का निर्देश भी दिया है।