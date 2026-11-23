काम की बात: तारीख पर सीओ, डीसीएलआर, कलेक्टर, कमिश्नर कोर्ट जाने से राहत; मोबाइल से भी सुनवाई
अब आम नागरिकों को बार-बार कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे मामलों की ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो सकेंगे।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के सभी 899 राजस्व न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई शुरू कर दी गई है। इससे अब आम नागरिकों को बार-बार कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे मामलों की ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) के अंतर्गत वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस व्यवस्था से आम लोगों विशेष रूप से गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें सुलभ तरीके से न्याय मिल सकेगा। बिहार में राजस्व से जुड़े करोड़ों आवेदन एवं मामले लंबित रहते हैं। नई व्यवस्था से मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी और न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा। यह पहल सात निश्चय-3 के अंतर्गत ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ का लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी। न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सुनवाई की पूरी रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन उपलब्ध रहेगा। उन्होंने पारित आदेशों की स्क्रूटिनी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
साक्ष्य अपलोड करने की भी सुविधा
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से वादों की ऑनलाइन सुनवाई के साथ-साथ डिजिटल माध्यम से साक्ष्य एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। पक्षकार मामलों की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इससे सुनवाई एवं मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया अधिक सरल, सुगम और पारदर्शी बनेगी। मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी एवं बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, सीएम के सचिव लोकेश कुमार सिंह मौजूद रहे।
एसएमएस और कॉल सेंटर से दी जाएगी सूचना
मुख्यमंत्री ने वर्चुअल सुनवाई की इस व्यवस्था की व्यापक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सुनवाई से संबंधित सूचना एसएमएस के माध्यम से भेजने के साथ-साथ इसके लिए अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए कॉल सेंटर के जरिए संबंधित पक्षकारों को सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने आदेशों की गुणवत्ता की नियमित जांच के लिए एक विशेष कोषांग गठित करने का निर्देश भी दिया है।
कैसे होगी वर्चुअल सुनवाई
सुनवाई वाले दिन दिए गए डिजिटल/वीडियो कांफ्रेंसिंग लिंक के माध्यम से वादी, प्रतिवादी और उनके वकील अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सीधे जुड़कर अधिकारी के सामने अपना पक्ष रख सकेंगे। अब राजस्व न्यायालयों में उपस्थित होकर होने वाली सुनवाई नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें