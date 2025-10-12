अटूट हैं, महागठबंधन सरकार बनाएंगे; टूट की अटकलों पर VIP के मुकेश सहनी ने दी सफाई

महागठबंधन में टूट की अटकलों के बीच मुकेश सहनी की सफाई सामने आई है। कहा है है कि हम अटूट हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे।

Mukesh Sahani: महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सका है। वीआईपी के मुकेश सहनी की बड़ी डिमांड को भी वजह माना जा रहा है। शनिवार को मुकेश सहनी ने अपने एक पोस्टर से महागठबंधन शब्द को हटा दिया। पॉलिटिकल पंडित बताने लगे कि यह इंडिया अलायंस में टूट के संकेत हैं। उसके बाद मुकेश सहनी पर तेजस्वी यादव के प्लान बी की चर्चा शुरू हुई। टूट की अटकलों के बीच मुकेश सहनी की सफाई सामने आई है। शनिवार की देर रात मुकेश सहनी ने अपना बयान ट्वीट किया जिसमें उनके सुर बदले-बदले नजर आ रहे हैं।

मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मीडिया को दिया गया एक बयान पोस्ट किया। 19 सेकेंड के बयान में मुकेश सहनी ने मुकेश सहनी ने दो बार महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय की चर्चा की। मुकेश सहनी ने कहा कि बीस साल से बिहार की जनता परेशान है। इस दौरान बिहार कहां पहुंच गया। इससे बेहतर बिहार बनाना है तो आदरणीय लालू प्रसाद के विचारों वाला सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है। हम लोग अटूट हैं और महागठबंधन में साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे।