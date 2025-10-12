Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsVIP Mukesh Sahni clarifies speculation of a split in Mahagathbandhan said to form grand alliance government

अटूट हैं, महागठबंधन सरकार बनाएंगे; टूट की अटकलों पर VIP के मुकेश सहनी ने दी सफाई

महागठबंधन में टूट की अटकलों के बीच मुकेश सहनी की सफाई सामने आई है। कहा है है कि हम अटूट हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 12 Oct 2025 11:42 AM
Mukesh Sahani: महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सका है। वीआईपी के मुकेश सहनी की बड़ी डिमांड को भी वजह माना जा रहा है। शनिवार को मुकेश सहनी ने अपने एक पोस्टर से महागठबंधन शब्द को हटा दिया। पॉलिटिकल पंडित बताने लगे कि यह इंडिया अलायंस में टूट के संकेत हैं। उसके बाद मुकेश सहनी पर तेजस्वी यादव के प्लान बी की चर्चा शुरू हुई। टूट की अटकलों के बीच मुकेश सहनी की सफाई सामने आई है। शनिवार की देर रात मुकेश सहनी ने अपना बयान ट्वीट किया जिसमें उनके सुर बदले-बदले नजर आ रहे हैं।

मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मीडिया को दिया गया एक बयान पोस्ट किया। 19 सेकेंड के बयान में मुकेश सहनी ने मुकेश सहनी ने दो बार महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय की चर्चा की। मुकेश सहनी ने कहा कि बीस साल से बिहार की जनता परेशान है। इस दौरान बिहार कहां पहुंच गया। इससे बेहतर बिहार बनाना है तो आदरणीय लालू प्रसाद के विचारों वाला सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है। हम लोग अटूट हैं और महागठबंधन में साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का नॉमिनेशन शुरू हो गया और कल सोमवार से दूसरे फेज के लिए भी नामांकन शुरू होने वाला है। पर अभी तक किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग की डील फाइनल नहीं हुई है। इस बीच पहले 60 और फिर 40 सीट के साथ डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश सहनी ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक खास पोस्टर डालकर अपनी मंशा जाहिर की जिसमें महागठबंधन का जिक्र नहीं था। उसके बाद तेजस्वी यादव ने पान समाज के नेता आईपी गुप्ता को बुलाकर मुलाकात की। गुप्ता अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष हैं और अप्रैल महीने में पटना गांधी मैदान में रैली कर अपनी ताकत दिखाई थी। आईपी गुप्ता ने तेजस्वी के साथ मीटिंग का वीडियो शेयर करते हुए शायराना अंदाज में मैसेज दिया।

