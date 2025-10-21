RJD प्रत्याशी का नामांकन नहीं हुआ रद्द तो भड़के मुकेश सहनी के भाई, केस करने की धमकी
बिहार चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों के बीच काफी खींचतान देखने को मिल रही है। इस बीच दरभंगा जिले की गौड़ाबौराम विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिल सकती है। इस सीट पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी और आरजेडी के प्रत्याशी अफजल अली खान मैदान में हैं। जाहिर है यहां गठबंधन के घटक दलाों के उम्मीदवार ही आमने-सामने हो गए है।
इधर इस सीट पर वीआईपी प्रत्याशी और मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी इस बात से नाराज नजर आए कि सरकारी अधिकारियों ने राजद प्रत्याशी अफजल अली खान का आखिर नामांकन रद्द क्यों नहीं किया। नाराज संतोष सहनी ने केस करने की धमकी तक दे दी है।
दरभंगा में राजद प्रत्याशी का नामांकन नहीं रद्द होने पर वीआईपी प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से लेटर जारी होने के बावजूद अधिकारियों ने राजद प्रत्याशी का नामांकन नहीं रद्द किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी रुपये लेकर काम कर रहे हैं।
संतोष सहनी ने कहा, यहां अंदर बैठे लोग जातिवाद कर रहे हैं औऱ सारे के सारे बिके हुए हैं। मैं हाईकोर्ट में जाकर केस करूंगा। लालू प्रसाद यादव द्वारा लेटर जारी होने के बाद भी इन लोगों ने जबरदस्ती उस आदमी को राजद का कैंडिडेट बनाया है।