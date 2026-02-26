Hindustan Hindi News
PUSU इलेक्शन में हिंसा; बीएन कॉलेज में चले रॉड-हॉकी स्टिक, वीमेंस कॉलेज में जमकर मारपीट

Feb 26, 2026 07:00 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
पटना विवि छात्रसंघ चुनाव में गुरुवार को प्रेसिडेंशियल डिबेट होगा। इसका आयोजन पटना सायंस कॉलेज में दोपहर एक बजे होगा। इसके साथ ही छात्रसंघ चुनाव का प्रचार भी समाप्त हो जाएगा।

पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तपिश चरम पर है। इस बीच हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। बीएन कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में प्रचार से इनकार करने पर स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र रामप्रकाश कुमार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना बुधवार की है। पीड़ित ने पीरबहोर थाना में चार नामजद समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वीमेंस कॉलेज में भी एक ही गुट के छात्र आपस में भिड़ गए।

बीएन कॉलेज में मारपीट से घायल रामप्रकाश कुमार पूर्वी चंपारण का रहनेवाला है। वह सत्र 2024-28 का छात्र है। उसने पुलिस को बताया कि वह रोज की तरह कॉलेज परिसर में मौजूद था। इसी दौरान प्रकाश कुमार, निरंजन, नंदन, हर्ष राज सहित 10-12 लड़के उनके पास पहुंचे। आरोप है कि लड़कों ने पटना विवि छात्र संघ चुनाव में महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने को कहा। रामप्रकाश ने इनकार किया तो आरोपितों ने रॉड और हॉकी स्टिक से उसकी पिटाई कर दी। कॉलेज के अन्य छात्र जुटने लगे तो सभी मौके से फरार हो गए।

प्राथमिकी दर्ज

घटना की सूचना मिलने पर कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को बुलाया। प्राचार्य डॉ. राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि मारपीट करने वाले छात्र बाहरी थे। बताया कि बीएन कॉलेज परिसर अतिसंवेदनशील है और चुनाव के दौरान बड़ी घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पुलिस प्रशासन से परिसर में सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह भी किया है। पीरबहोर थानाध्यक्ष सज्जाद गद्दी ने बताया कि मामले में पीड़ित छात्र रामप्रकाश के आवेदन पर चार नामजद आरोपितों व अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

पटना वीमेंस कॉलेज में जमकर मारपीट

वीमेंस कॉलेज के पास चुनावी प्रचार के दौरान बुधवार को एक ही गुट के छात्र आपस में भिड़ गये। पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज उम्मीदवारों के समर्थकों ने चुनाव प्रचार कर रहे दूसरे गुट से बहस शुरू कर दी। इसके बाद दोनों गुटों के छात्रों के बीच मारपीट हुई। सूचना पुलिस को दी गयी पर पुलिस के आने से पहले ही छात्र हट गये।

आज प्रेसिडेंशियल डिबेट

पटना विवि छात्रसंघ चुनाव में गुरुवार को प्रेसिडेंशियल डिबेट होगा। इसका आयोजन पटना सायंस कॉलेज में दोपहर एक बजे होगा। इसके साथ ही छात्रसंघ चुनाव का प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। इसका निर्णय बुधवार को पटना विवि छात्रसंघ चुनाव समिति की अनुशंसा पर पटना विवि ने लिया। पटना विवि के मीडिया प्रभारी बिरेंद्र पासवान ने बताया कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में सेंट्रल पैनल के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शामिल होंगे। चुनाव में अध्यक्ष पद के 11 उम्मीदवार खड़े हैं। सभी को आचार संहिता का सख्ती से पालन करते हुए डिबेट में शामिल होने का निर्देश जारी किया गया है।

पांच मिनट का समय

विवि की ओर से जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। छात्रसंघ चुनाव समिति के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रो. शंकर कुमार ने बताया कि डिबेट में हर प्रत्याशी को पांच मिनट का समय दिया जाएगा। इसी बीच प्रत्याशियों को बातें रखनी हैं। बताया कि 28 फरवरी को मतदान में शामिल सभी विद्यार्थियों को पूरे दिन की हाजिरी दी जाएगी। बुधवार को छात्र संगठनों ने प्रेसिडेंशियल डिबेट की मांग की। छात्र विवि परिसर में प्रदर्शन कर डिबेट के आयोजन की मांग कर रहे थे।

