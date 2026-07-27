Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बोल बम यात्रा के दौरान भारत-नेपाल सीमा के पास हिंसा, पुलिस फायरिंग में एक की मौत; कर्फ्यू लगा

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, निज संवाददाता, फारबिसगंज, अररिया
Follow us on Google News
share

बोल बम यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर भारत-नेपाल बॉर्डर के नजदीक दो पक्षों के बीच भारी बवाल हो गया। इस हिंसा को शांत कराने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी है। पुलिस की गोली में एक शख्स की मौत हो गई है। कई दुकानों और वाहनों को यहां आग लगा दी गई है। 

Representative image
Representative image

भारत-नेपाल सीमा से सटे सुनसरी जिले के देवानगंज गांवपालिका-3 के कप्तानगंज में रविवार की रात बोलबम यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेपाल पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य लोग घायल हो गए। वहीं, एक पुलिस निरीक्षक समेत आठ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है।

जानकारी के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा स्थित पथरदेवा बॉर्डर से करीब छह किलोमीटर दूर कप्तानगंज में सोमवार को पिंडेश्वर धाम के लिए बोलबम यात्रा निकलनी थी। यात्रा में डीजे के साथ धार्मिक झंडा लेकर जाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान दूसरे पक्षों के कुछ लोगों ने डीजे बजाने और यात्रा के स्वरूप पर आपत्ति जताई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच पथराव व हिंसक झड़प शुरू हो गई।

ये भी पढ़ें:जेल की रोटी नहीं खा रहे थे तेजप्रताप, खूब हुआ मान-मनौव्वल; अस्पताल में हैं भर्ती

सुनसरी के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार थेवे ने बताया कि हालात बिगड़ने पर पहले पुलिस ने अश्रुगैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग की। इसके बावजूद भीड़ के अनियंत्रित होने पर मजबूरन गोली चलानी पड़ी। पुलिस फायरिंग में घायल हुए 24 वर्षीय ओमप्रकाश मेहता की विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल में उपचार के दौरान रविवार देर रात मौत हो गई। अन्य घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

घटना में घायल होने वालों में मिथलेश यादव (22), अमलेश मेहता (18), मिथलेश मेहता (25) और अमित कुमार यादव (20) का कोशी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं रविंद्र मेहता (21), अमित कुमार यादव (18), सुनील कुमार मेहता (25) तथा एक अन्य सुनील कुमार मेहता (26) का विराट नर्सिंग होम में इलाज जारी है।

ये भी पढ़ें:पटना, जहानाबाद और बेगूसराय समेत कई जिलों में बारिश, बिहार के दक्षिण में वज्रपात
ये भी पढ़ें:बिहार बंद के दौरान हिंसा में इन पांच जिलों से 350 अरेस्ट, पटना से सबसे ज्यादा

हिंसा के दौरान पुलिस निरीक्षक राकेश राई के सिर में गंभीर चोट आई है। इसके अलावा गणेश नारायण श्रेष्ठ, नवराज पोखरेल, अमरलाल यादव, रामबहादुर राई, विजय यादव, बुद्धदेव साह और निवेश यादव सहित कुल आठ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गोलीबारी की सूचना फैलते ही स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। आक्रोशित लोगों ने कप्तानगंज बाजार में कई घरों, मेडिकल स्टोर, वाहनों तथा अन्य संरचनाओं में आग लगा दी। कई दुकानों और सवारी साधनों के जलने की सूचना है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए पूरे क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है।

इस बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से सुनसरी क्षेत्र-2 के सांसद लाल विक्रम थापा देर रात घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्होंने जिला अधिकारी से घटना की जानकारी ली तो उन्हें किसी घटना से इनकार किया गया, जबकि बाजार में आगजनी हो रही थी और घायल अस्पतालों में भर्ती थे। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधीक्षक का मोबाइल किसी अन्य व्यक्ति के पास था, जो कॉल रिसीव कर रहा था। उन्होंने मांग की कि गोली पुलिस ने चलाई या किसी अन्य ने, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। हालांकि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया।

ये भी पढ़ें:पटना को तीन पार्कों की सौगात जल्द; तालाब, सेल्फी प्वाइंट और ओपन जिम की भी सुविधा

उल्लेखनीय है कि घटना से लगभग 48 घंटे पहले ही नेपाल पुलिस प्रमुख दान बहादुर कार्की ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ को लेकर चिंता जताई थी। ऐसे में सीमा से सटे इस संवेदनशील इलाके में हुई हिंसक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सतर्कता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की निगरानी में क्षेत्र में शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Forbesganj forbesganj news Araria News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।