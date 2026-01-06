विनय कुमार बने NIA में आईजी; बिहार STF से सीधे केंद्रीय तैनाती पर जाएंगे, 2004 बैच के IPS

संक्षेप: बिहार एटीएफ के आईजी विनय कुमार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) में डिप्यूटेशन के आधार पर आईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने मंगलवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए उनकी सेवाएं केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है।

बिहार पुलिस के आईजी (अभियान) एसटीएफ विनय कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित कर दिये गए हैं। बिहार सरकार के गृह विभाग ने मंगलवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए उनकी सेवाएं केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। 2004 बैच बिहार कैडर के आईपीएस विनय कुमार को केंद्र में एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) का आईजी बनाया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए उनको वर्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करने का आदेश जारी किया गया है। विनय कुमार वर्तमान में आईजी मुख्यालय का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

वर्तमान में बिहार एसटीएफ के आईजी के रूप में विनय कुमार संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क, कुख्यात अपराधियों और गंभीर आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियानों की निगरानी कर रहे हैं। 2024 दिसंबर से उनके नेतृत्व में एसटीएफ ने कई बड़े ऑपरेशन अंजाम दे चुके हैं। इनके अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एनकाउंटर भी शामिल रहे। अब बिहार सरकार से एनओसी मिलने बाद वे केंद्रीय डेप्युटेशन पर जाएंगे।