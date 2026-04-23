Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रेमिका से गुपचुप मिलने आया था प्रेमी, गांव वालों ने पकड़ा तो रात में ही करा दी शादी; बिहार में गजब हुआ

Apr 23, 2026 02:04 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, वैशाली
share

मंगलवार की रात प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। आधी रात को ग्रामीणों की नजर प्रेमी युगल पर पड़ गई और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद गांव में काफी देर तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चला।

प्रेमिका से गुपचुप मिलने आया था प्रेमी, गांव वालों ने पकड़ा तो रात में ही करा दी शादी; बिहार में गजब हुआ

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पातेपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर चकहरिहर गांव से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां 'इश्क का भूत' उतारने के लिए ग्रामीणों ने अनोखा तरीका अपनाया। मुजफ्फरपुर से अपनी प्रेमिका से मिलने आए एक युवक को ग्रामीणों ने देर रात पकड़ लिया। काफी गहमागहमी के बाद, एक फैसला हुआ जिसके तहत दोनों की शादी करा दी गई।

बताया गया कि मुजफ्फरपुर के एक युवक का पिछले छह महीने से इस गांव की एक युवती के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। मंगलवार की रात प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। आधी रात को ग्रामीणों की नजर प्रेमी युगल पर पड़ गई और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद गांव में काफी देर तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चला।

ये भी पढ़ें:बिहार में इस बार दो जेठ, 45 डिग्री वाली गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी;होगी अग्नि परीक्षा
ये भी पढ़ें:फर्जी एसटीएफ रेड डाल कर लूट लेगी, बिहार में बर्खास्त सिपाही और जवानों का गैंग

ग्रामीणों ने तुरंत फैसला सुनाया कि अगर प्यार किया है, तो उसे अंजाम तक भी पहुंचाना होगा। आनन-फानन में पंडित जी को बुलाया गया। रात के सन्नाटे में मंत्रोचार शुरू हुए, प्रेमी के सिर पर सेहरा सजा और प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरकर दोनों को हमेशा के लिए एक-दूजे का बना दिया गया।

हंगामे की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि, ग्रामीणों ने पुलिस को साफ कह दिया कि यह शादी दोनों की आपसी सहमति और रजामंदी से कराई गई है। अब इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Marriage Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।