प्रेमिका से गुपचुप मिलने आया था प्रेमी, गांव वालों ने पकड़ा तो रात में ही करा दी शादी; बिहार में गजब हुआ
मंगलवार की रात प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। आधी रात को ग्रामीणों की नजर प्रेमी युगल पर पड़ गई और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद गांव में काफी देर तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चला।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पातेपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर चकहरिहर गांव से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां 'इश्क का भूत' उतारने के लिए ग्रामीणों ने अनोखा तरीका अपनाया। मुजफ्फरपुर से अपनी प्रेमिका से मिलने आए एक युवक को ग्रामीणों ने देर रात पकड़ लिया। काफी गहमागहमी के बाद, एक फैसला हुआ जिसके तहत दोनों की शादी करा दी गई।
बताया गया कि मुजफ्फरपुर के एक युवक का पिछले छह महीने से इस गांव की एक युवती के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। मंगलवार की रात प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। आधी रात को ग्रामीणों की नजर प्रेमी युगल पर पड़ गई और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद गांव में काफी देर तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चला।
ग्रामीणों ने तुरंत फैसला सुनाया कि अगर प्यार किया है, तो उसे अंजाम तक भी पहुंचाना होगा। आनन-फानन में पंडित जी को बुलाया गया। रात के सन्नाटे में मंत्रोचार शुरू हुए, प्रेमी के सिर पर सेहरा सजा और प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरकर दोनों को हमेशा के लिए एक-दूजे का बना दिया गया।
हंगामे की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि, ग्रामीणों ने पुलिस को साफ कह दिया कि यह शादी दोनों की आपसी सहमति और रजामंदी से कराई गई है। अब इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।