जनगणना नहीं डकैती करने आए हैं... कर्मियों को ग्रामीणों ने चोर का शोर मचाकर खदेड़ा; क्यों हुआ संदेह?
जनगणना कर्मियों का दल रात के अंधेरे में मोबाइल का टॉर्च जलाकर गांव में पहुंचा और सोए हुए लोगों को जगाकर जानकारी लेने लगे। कुछ ग्रामीणों ने चोर-चोर का शोर मचा दिया। जान बचाने के लिए कर्मी भाग चले।
बिहार के पूर्वी चंपारण में ग्रामीणों ने जनगणना कार्य करने आए कर्मियों को बदमाश बताकर खदेड़ दिया। सबने भागकर जान बचाई वरना रात के अंधेरे में जमकर कुटाई होती। हल्ला सुनकर पहुंचे स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने हालात को संभाला। मामला पकड़ीदयाल प्रखंड के सिरहा पंचायत के वार्ड संख्या-5 हसनाबाद की है। अपने साथी कर्मियों की लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा।
जानकारी के मुताबिक रविवार की रात करीब 10 बजे जनगणना कर्मियों का एक दल गांव में टॉर्च और मोबाइल जलाते हुए पहुंचा। देर सात अजनबियों को देखकर ग्रामीणों ने उन्हें चोर समझ लिया और खदेड़ दिया। ग्रामीण गोरखनाथ साह, रोहित कुमार और दीपक कुमार शाह ने बताया कि बस्ती के अधिकांश लोग मजदूरी कर जीवनयापन करते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं। ऐसे में जनगणना कर्मी मोबाइल की टॉर्च जलाकर घर-घर पहुंचे और सोए लोगों को जगाकर जानकारी लेने लगे। इससे लोगों में भ्रम फैल गया। एक युवक ने यहां तक कहा कि ये लोग जनगणना करने आए हैं या डकैती करने।
ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ कर्मियों ने जानकारी नहीं देने पर प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड समेत अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित होने की बात कही। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जनगणना कार्य की निर्धारित अवधि 2 मई से 31 मई तक थी, फिर अंतिम समय में रात के दौरान इतनी बड़ी आबादी का सर्वेक्षण कैसे किया जा सकता है। उनका आरोप है कि रात में केवल कागजी खानापूर्ति की गई। इसके बावजूद कई मकानों का सर्वेक्षण नहीं हो सका।
गोरखनाथ साह ने बताया कि 31 मई को सर्वेक्षण अवधि समाप्त होने के बाद भी एक जून की सुबह कर्मी सर्वेक्षण और मकानों की मार्किंग करने पहुंचे थे। वहीं अतिरिक्त जनगणना कर्मी राजेश कुमार ने बताया कि यह क्षेत्र शुभम कुमार व सुरेश प्रसाद को आवंटित था। उनके स्तर पर लापरवाही बरते जाने के कारण अतिरिक्त कर्मियों को लगाया गया।
उन्होंने कहा कि बस्ती में डेढ़ सौ से अधिक मकान हैं और सर्वेक्षण कार्य पूरा कराने के लिए रात 12 बजे तक प्रयास किया गया। इधर, बीडीओ स्वर्ण वर्षा ने बताया कि 31 मई तक रात 12 बजे तक जनगणना होना था। कुछ घर छुट गए थे। रात होने के कारण जिसको लेकर लोगों में भ्रम हो गया। स्थानीय लोग और प्रशासन के समझाने पर मामला शांत हो गया।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें