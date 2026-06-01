जनगणना नहीं डकैती करने आए हैं... कर्मियों को ग्रामीणों ने चोर का शोर मचाकर खदेड़ा; क्यों हुआ संदेह?

जनगणना कर्मियों का दल रात के अंधेरे में मोबाइल का टॉर्च जलाकर गांव में पहुंचा और सोए हुए लोगों को जगाकर जानकारी लेने लगे। कुछ ग्रामीणों ने चोर-चोर का शोर मचा दिया। जान बचाने के लिए कर्मी भाग चले।

बिहार के पूर्वी चंपारण में ग्रामीणों ने जनगणना कार्य करने आए कर्मियों को बदमाश बताकर खदेड़ दिया। सबने भागकर जान बचाई वरना रात के अंधेरे में जमकर कुटाई होती। हल्ला सुनकर पहुंचे स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने हालात को संभाला। मामला पकड़ीदयाल प्रखंड के सिरहा पंचायत के वार्ड संख्या-5 हसनाबाद की है। अपने साथी कर्मियों की लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक रविवार की रात करीब 10 बजे जनगणना कर्मियों का एक दल गांव में टॉर्च और मोबाइल जलाते हुए पहुंचा। देर सात अजनबियों को देखकर ग्रामीणों ने उन्हें चोर समझ लिया और खदेड़ दिया। ग्रामीण गोरखनाथ साह, रोहित कुमार और दीपक कुमार शाह ने बताया कि बस्ती के अधिकांश लोग मजदूरी कर जीवनयापन करते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं। ऐसे में जनगणना कर्मी मोबाइल की टॉर्च जलाकर घर-घर पहुंचे और सोए लोगों को जगाकर जानकारी लेने लगे। इससे लोगों में भ्रम फैल गया। एक युवक ने यहां तक कहा कि ये लोग जनगणना करने आए हैं या डकैती करने।

ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ कर्मियों ने जानकारी नहीं देने पर प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड समेत अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित होने की बात कही। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जनगणना कार्य की निर्धारित अवधि 2 मई से 31 मई तक थी, फिर अंतिम समय में रात के दौरान इतनी बड़ी आबादी का सर्वेक्षण कैसे किया जा सकता है। उनका आरोप है कि रात में केवल कागजी खानापूर्ति की गई। इसके बावजूद कई मकानों का सर्वेक्षण नहीं हो सका।

गोरखनाथ साह ने बताया कि 31 मई को सर्वेक्षण अवधि समाप्त होने के बाद भी एक जून की सुबह कर्मी सर्वेक्षण और मकानों की मार्किंग करने पहुंचे थे। वहीं अतिरिक्त जनगणना कर्मी राजेश कुमार ने बताया कि यह क्षेत्र शुभम कुमार व सुरेश प्रसाद को आवंटित था। उनके स्तर पर लापरवाही बरते जाने के कारण अतिरिक्त कर्मियों को लगाया गया।