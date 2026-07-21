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गांव में विज्ञापन से कमाई करेगी पंचायत, होर्डिंग-बैनर पर लगेगा शुल्क, बिहार सरकार लाई नया बिल

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में ग्राम पंचायतों में होर्डिंग और बैनर पर विज्ञापन के लिए शुल्क लगाया जाएगा। शहरी निकायों की तर्ज पर पंचायतें भी विज्ञापन से कमाई करेगी। सम्राट सरकार नया बिल लेकर आई है, जिसमें बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए एनओसी लेना भी अनिवार्य करने का प्रावधान है।

गांव में विज्ञापन से कमाई करेगी पंचायत, होर्डिंग-बैनर पर लगेगा शुल्क, बिहार सरकार लाई नया बिल

बिहार में शहरों की तर्ज पर अब गांवों में भी विज्ञापन से सरकार कमाई करेगी। राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विज्ञापन शुल्क और भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसके लिए सम्राट चौधरी सरकार नया बिल लेकर आई है। इसके तहत, ग्राम पंचायत होर्डिंग और बैनर पर शुल्क लगाएगी और विज्ञापन से सरकार को आय होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा।

विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2026 की प्रति (कॉपी) बांटी गई। यह बिल बिहार विधानमंडल से पास होने के बाद सरकार की ओर से इसका गजट प्रकाशन किया जाएगा। गजट प्रकाशन की तारीख से नए नियम लागू हो जाएंगे।

विज्ञापन की राशि सीधे पंचायतों को मिलेगी

नए बिल में प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत में मौजूद सार्वजनिक क्षेत्रों, जमीन अथवा भवन पर विज्ञापन की व्यवस्था की जाएगी। इन पर होर्डिंग और बैनर लगाए जा सकेंगे। इसकी एवज में विज्ञापन प्रदाता से शुल्क वसूला जाएगा। इससे मिलने वाली राशि सीधे पंचायतों को मिलेगी। ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।

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बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए पास कराना होगा नक्शा

शहरों की तरह बिहार के गांवों में भी अब अपार्टमेंट और बहुमंजिला मकान आदि बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। नक्शा पास कराते समय चौड़ी सड़कें, पार्क, जल निकासी की सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को भी देखा जाएगा। रेरा (रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम) की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राधिकरण (संस्था) का गठन होगा, जो बहुमंजिला इमारतों का नक्शा पास करेगा। बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए प्राधिकरण से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेनी होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेरा की तर्ज पर ही नक्शा पास कराने के नियम लागू होंगे। बिल्डरों को 500 वर्गमीटर से अधिक के प्रोजेक्ट रजिस्टर करने के लिए खरीदार की रकम का 70 प्रतिशत अलग खाते में रखने और समय पर उन्हें कब्जा देने जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इससे प्लॉट, मकान आदि की खरीद-बिक्री और कॉलोनी आदि के निर्माण में और पारदर्शिता आएगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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