एक के साथ हुई जूनियर इंजीनियर की लड़ाई, पूरे गांव की बिजली काट दी; बिहार में गजब हुआ

संक्षेप: उपभोक्ताओं का कहना है कि एक व्यक्ति के साथ जेई की कथित मारपीट की घटना हुई है। ऐसे में पूरे गांव की आपूर्ति बंद करना कहीं से जायज नहीं है। विद्युत बोर्ड के अधिकारियों की मनमानी से आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं।

बिहार के एक गांव में सभी लोगों के घरों की बिजली सिर्फ इसलिए काट दी गई क्योंकि गांव में एक शख्स से विद्युत विभाग के इंजीनियर की लड़ाई हुई थी। सासाराम में शिवसागर थाना क्षेत्र के जिगना गांव में विद्युत बोर्ड के इंजीनियरों व उपभोक्ताओं के बीच हुई मारपीट के बाद से पूरे गांव की बिजली काट दी गई है। जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि शनिवार की अल सुबह से ही गांव की विद्युत आपूर्ति बंद बंद कर दी गयी है। जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी नल-जल योजना से पानी आपूर्ति भी ठप हो गई। ऐसे में पीन के पीन के लिए हाहाकार मचा है। वहीं शाम होते ही पूरा गांव अंधेरा में डूब जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जिससे बच्चों की पढ़ाई से लेकर सभी प्रकार के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि एक व्यक्ति के साथ जेई की कथित मारपीट की घटना हुई है। ऐसे में पूरे गांव की आपूर्ति बंद करना कहीं से जायज नहीं है। विद्युत बोर्ड के अधिकारियों की मनमानी से आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पिछले दो दिनों से हमसभी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दूसरे गांव से लोग पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। शाम होने पर अंधेरा छा जा रहा है। भोजन पकाने से लेकर अन्य सभी कार्यों में परेशानी हो रही है। मोबाइल चार्ज कराने के लिए भी दौड़ लगानी पड़ रही है।

बहुआरा निवासी समाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह ने बताया कि गांव के लगभग सभी लोग विद्युत कनेक्शन लिए हैं। गांव के जिस व्यक्ति के साथ कथित मारपीट हुई है, उनके खिलाफ विद्युत बोर्ड द्वारा एफआईआर दर्ज करायी गई है। ऐसे में पूरे गांव की लाइन काटने का क्या मतलब है। जबकि सरकार का सख्त निर्देश है कि आम लोगों को परेशान नहीं किया जाए। लेकिन विद्युत बोर्ड के अधिकारी पूरे गांव की आपूर्ति बंद कर क्या बताना चाह रहे हैं। मामले की डीएम से शिकायत करेंगे।