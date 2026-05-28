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विक्रमशिला सेतु चालू तो हो जाएगा, लेकिन ये गाड़ियां नहीं चलेंगी; 15 फीट के बैरियर लगा रहा प्रशासन

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संजय कुमार, भागलपुर
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विक्रमशिला सेतु पर तीसरा बेली ब्रिज तैयार होने के बाद पुल पर आवगमन शुरू कर दिया जाएगा। शुरुआत में छोटी गाड़ियां ही पुल से गुजर सकेंगी। भारी वाहनों को रोकने के लिए प्रशासन 15 फीट के दो बैरियर लगा रहा है।

विक्रमशिला सेतु चालू तो हो जाएगा, लेकिन ये गाड़ियां नहीं चलेंगी; 15 फीट के बैरियर लगा रहा प्रशासन

बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज का काम जोर-शोर से चल रहा है। तीनों बेली ब्रिज तैयार होने के बाद पुल पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि, छोटी गाड़ियों को ही इस पुल से गुजरने की अनुमति मिलेगी। बड़ी गाड़ियां फिलहाल विक्रमशिला सेतु से गंगा के आर-पार नहीं जा सकेंगी। बड़ी गाड़ियों को पुल पर जाने से रोकने के लिए प्रशासन 15 फीट ऊंचे दो बैरियर लगा रहा है।

महिला आईआईटी कॉलेज और जाह्नवी चौक के पास टीओपी से पहले लोहे के बैरियर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। बैरियर की ऊंचाई 15 फीट रखी गई है। इसमें से ऑटो, टोटो और कार जैसी छोटी गाड़ियां तो आसानी से निकल जाएंगी। मगर ट्रक, बस जैसी बड़े वाहन पुल पर नहीं जा सकेंगे। यहां तक की लोडेड पिकअप के भी विक्रमशिला सेतु से गुजरने की अनुमति नहीं होगी।

तीसरा बेली ब्रिज हो रहा तैयार, जल्द शुरू होगा आवागमन

दूसरी ओर, विक्रमशिला सेतु पर तीसरे बेली ब्रिज का काम चल रहा है। ब्रिज के लिए फ्रेमिंग काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में यह ब्रिज तैयार हो जाएगा। इसके बाद आईआईटी पटना के विशेषज्ञों की टीम इसकी जांच करेगी। जांच और ट्रायल में सुरक्षित पाए जाने के बाद इस पर वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।

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विक्रमशिला सेतु के टूटे हुए स्लैब के बाद वाले स्पैन पर 24 मीटर लंबा तीसरा बेली ब्रिज बनाया जा रहा है। इसके दोनों ओर एंगल जोड़े जा रहे हैं। फिर प्लेट लगाई जाएंगी। भागलपुर में दो दिन आई आंधी और बारिश से काम प्रभावित हुआ है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने दो बेली ब्रिज पहले ही तैयार कर लिए हैं।

बता दें कि गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब 3 मई की आधी रात को टूट कर गंगा नदी में समा गया था। इसके बाद पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। इससे भागलपुर और पूर्वी बिहार का उत्तर बिहार के जिलों से संपर्क पूरी तरह टूट गया। गंगा नदी के इस पार से उस पार जाने वाले वाहन चालकों के लिए यह प्रमुख मार्ग था। हजारों की संख्या में गाड़ियां रोजाना इस पुल से गुजरती थीं।

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विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। गंगा नदी पार करने के लिए वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों को अपनाना पड़ रहा है। वहीं, भागलपुर और नवगछिया के बीच गंगा नदी में फेरी चलाई जा रही है। विक्रमशिला सेतु के समानांतर भी एक और पुल बनाया जा रहा है, लेकिन उसका निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा होगा।

(भागलपुर से संजय कुमार की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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