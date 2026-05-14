विक्रमशिला सेतु पर 25 दिन में शुरू हो जाएगा आवागमन, टूटे पुल को जोड़ने का काम 16 मई से
भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने का काम शनिवार से शुरू हो जाएगा। 25 दिनों के भीतर इस पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर स्थित विक्रमशिला सेतु के सिंगल लेन में आवागमन 25 दिनों के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। इस पुल के टूटे हुए 34 मीटर के हिस्से में 16 मई को कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले 15 दिनों में पिलरों पर स्पैम का कार्य पूरा किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के मंत्री ईं. कुमार शैलेंद्र को भागलपुर में गुरुवार को समीक्षा बैठक में यह जानकारी सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारियों ने दी।
मंत्री ने भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर फिर से यातायात शुरू करने को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान पदाधिकारियों को बिहार के सभी पुलों का हेल्थ कार्ड तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें पुलों की पूरी जानकारी रहेगी। मंत्री ने कहा कि बिहार के किसी भी क्षेत्र से साढ़े 3 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फोरलेन, एक्सप्रेस-वे, फ्लाईओवर ब्रिज और पुलों का निर्माण किया जा रहा है।
मंत्री शैलेंद्र ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी कार्य की गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए मंत्री के स्तर से भी आईआईटी के स्वतंत्र 12 सदस्यों की टीम गुणवत्ता की जांच करेगी।
गंगा नदी में समा गया था पुल का हिस्सा
बीते 3 मई की आधी रात को विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा टूटकर गंगा नदी में समा गया था। स्लैब गिरने से कुछ देर पहले ही कुछ हिस्सा धंसने लगा था, जिसके बाद प्रशासन ने पुल पर आवागमन रोक दिया था। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया था।
पुल टूटने से भागलपुर समेत पूर्वी बिहार के इलाकों का उत्तर बिहार के जिलों से संपर्क टूट गया। इससे लाखों लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंगा नदी में प्रशासन ने फेरी शुरू करवाई है। रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। साथ ही बड़ी गाड़ियां वैकल्पिक रास्तों से आ-जा रही हैं।
आईआईटी के विशेषज्ञों ने की सेफ्टी ऑडिट
विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद आईआईटी पटना के विशेषज्ञों से इसकी सेफ्टी ऑडिट कराई गई। एक्सपेंशन गैप की दरार की जांच की गई। गैप में बड़ी चौड़ाई पाई गई। इस पुल का निर्माण साल 2001 में हुआ था। इसके बाद 2017 में इसका मेंटेनेंस कराया गया था। हालांकि, इसके बाद भी पुल को मरम्मत की दरकार थी, जो नहीं हो पाई।
विक्रमशिला सेतु इस इलाके की लाइफलाइन माना जाता है। रोजाना हजारों की संख्या में गाड़ियां गंगा नदी के इस पार से उस पार आवागमन करती हैं। गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक और पुल बनाया जा रहा है। इसके चालू होने में अभी कुछ महीने का वक्त लगेगा। तब तक इसी क्षतिग्रस्त पुल को ठीक कर चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।