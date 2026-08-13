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काम की बात: विक्रमशिला पुल इस तारीख से बंद हो जाएगा, 3 महीने का मेगा ब्लॉक; बेली ब्रिज की जगह लगेगा सुपर सब स्ट्रक्चर

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, भागलपुर
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भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला पुल को पुनर्निर्माण के लिए तीन महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान अस्थायी बेली ब्रिज को हटाकर वहां पर नया सुपर सब स्ट्रक्चर लगाया जाएगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने विक्रमशिला सेतु को बंद करने का नया शेड्युल जारी किया है। 

Vikramshila Setu in Bhagalpur to be closed for 3 months
विक्रमशिला सेतु को 3 महीने के लिए बंद किया जाएगा (HT File Photo)

बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु पर आवागमन एक बार फिर बंद होने वाला है। 28 अगस्त की मध्य रात्रि से विक्रमशिला पुल पर सभी तरह की गाड़ियों की आवाजाही रोक दी जाएगी। 28 की आधी रात के बाद से कोई भी वाहन चालक इस पुल का इस्तेमाल कर गंगा पार नहीं कर पाएंगे। विक्रमशिला पुल पर 3 महीने मेगा ब्लॉक रहेगा। टूटे हुए हिस्से पर बनाए गए बेली ब्रिज को हटाकर उसकी जगह सुपर सब स्ट्रक्चर लगाया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, क्षतिग्रस्त हुए विक्रमशिला सेतु का पुनर्निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 1 सितंबर 2026 से मेगा ब्लॉक की तैयारी की थी। हालांकि, इसके शेड्युल में बदलाव कर दिया गया है। अब 28 अगस्त को रात 12 बजे से ही विक्रमशिला सेतु बंद कर दिया जाएगा।

पैदल आवागमन पर भी रोक

विक्रमशिला सेतु पर मेगा ब्लॉक के दौरान पैदल आवागमन पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। बताया जा रहा है कि 29 अगस्त को सुबह से पुल पर पैदल चलने वाले लोगों को भी रोक दिया जाएगा।

एसपी सिंगला को 99 करोड़ में ठेका

विक्रमशिला सेतु के पुनर्निर्माण का ठेका एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। इस काम में लगभग 99 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

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24 मीटर चौड़ा सुपर सब स्ट्रक्चर लगेगा

कंपनी के साइट इंजीनियर ने बताया कि टूटे हुए हिस्से का सुपर सब स्ट्रक्चर और ट्रस ब्रिज हरियाणा के पंचकूला में तैयार किया जा रहा है। इसकी लंबाई 34 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर होगी। सितंबर के पहले सप्ताह में इसे भागलपुर लाया जाएगा।

बेली ब्रिज हटेगा

साइट इंजीनियर के मुताबिक विक्रमशिला के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाए गए अस्थायी बेली ब्रिज को हटा दिया जाएगा। फिर 4 सुपर सब स्ट्रक्चर बदलने के साथ ही एक्सपेंशन जॉइंट और बेयरिंग बदले जाएंगे।

दो हिस्सों में बंट गया था विक्रमशिला पुल

4 मई 2026 को विक्रमशिला सेतु के पिलर नंबर 133 पर पुल का एक स्लैब टूटकर गंगा नदी में समा गया था। इसके बाद यह पुल दो हिस्सों में बंट गया था। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने इस पर यातायात पूरी तरह रोक दिया था।

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टूटे हिस्से पर बनाया अस्थायी बेली ब्रिज

विक्रमशिला सेतु के टूटे हिस्से को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए बिहार सरकार ने सेना की मदद ली। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) ने युद्धस्तर पर काम चलाकर टूटे हिस्से को एक बार बेली ब्रिज से जोड़ दिया। 7 जून को बेली ब्रिज को आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस पर हल्के वाहनों को नियंत्रित गति से चलने की अनुमति दी गई है।

पूर्वी बिहार और कोसी-सीमांचल की लाइफलाइन है यह ब्रिज

गंगा नदी पर बना 4.7 किलोमीटर लंबा विक्रमशिला सेतु गंगा नदी के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर को जोड़ता है। इसे पूर्वी बिहार (अंग), कोसी और सीमांचल क्षेत्र की लाइफलाइन माना जाता है। रोजाना हजारों की संख्या में वाहनचालक एवं अन्य लोग गंगा नदी के इस पार से उस पर आवागमन करते हैं। मई महीने में पुल बंद हो जाने से लाखों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब फिर से 3 महीने के मेगा ब्लॉक के कारण लोग हलकान रहेंगे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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