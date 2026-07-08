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आज रात 10 बजे से विक्रमशिला सेतु बंद, बेली ब्रिज पर कल रात भी नहीं चलेंगी गाड़ियां

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, भागलपुर
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भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला पुल पर आज रात यानी 8 जुलाई रात 10 बजे से सभी तरह के वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाएगा। 9 जुलाई सुबह 5 बजे तक यह रोक रहेगी। इसके बाद कल यानी गुरुवार को भी रात में 7 घंटे के लिए विक्रमशिला सेतु के बेली ब्रिज पर गाड़ियां नहीं चल पाएंगी।

आज रात 10 बजे से विक्रमशिला सेतु बंद, बेली ब्रिज पर कल रात भी नहीं चलेंगी गाड़ियां

बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु पर वाहनों की आवाजाही बुधवार रात 10 बजे से बंद कर दी जाएगी। विक्रमशिला पुल पर गुरुवार सुबह 5 बजे तक वाहन नहीं चल पाएंगे। इसके बाद गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक भी 7 घंटे तक वाहनों के इस पुल से गुजरने पर रोक रहेगी। दरअसल, विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज की जगह स्थायी पुनर्स्थापन कार्य के लिए आईआईटी पटना के विशेषज्ञों की टीम भागलपुर पहुंच गई है। यह टीम दो दिन पुल का निरीक्षण करेगी।

भारी जनसंपर्क पदाधिकारी सह डीसीएलआर सदर अपेक्षा मोदी ने बताया कि निरीक्षण कार्य के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से विक्रमशिला सेतु पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों को वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट करने तथा आवश्यक यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

आज और कल रात में विक्रमशिला सेतु से नहीं गुजर सकेंगे वाहन

प्रशासन ने 8 जुलाई की रात 10 बजे से 9 जुलाई सुबह 5 बजे तक, फिर 9 जुलाई की रात 10 बजे से 10 जुलाई सुबह 5 बजे तक विक्रमशिले सेतु पर सभी तरह के वाहनों के आवागमन को बंद रखने का फैसला लिया है। वाहन चालकों से इस दौरान गंगा नदी को पार करने के लिए वैकल्पिक मार्ग का रुख करने का अनुरोध किया गया है।

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भागलपुर जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट करने तथा आवश्यक यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों, वाहन चालकों एवं परिवहन संचालकों से अनुरोध किया है कि निर्धारित अवधि में विक्रमशिला सेतु का उपयोग ना करें और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। यह व्यवस्था सेतु की सुरक्षा एवं स्थायी पुनर्स्थापन कार्य के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है।

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विक्रमशिला सेतु का हिस्सा टूटने के बाद बने अस्थायी बेली ब्रिज

दरअसल, दो महीने पहले विक्रमशिला पुल का एक हिस्सा टूटकर गंगा नदी में समा गया था। इसके बाद इस सेतु पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया था। भागलपुर का नवगछिया और उत्तर बिहार के जिलों से संपर्क टूट गया था। इससे लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

इसके बाद, राज्य सरकार ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की मदद ली गई। बीआरओ ने युद्धस्तर पर काम शुरू कर महज एक महीने में टूटे हिस्से को अस्थायी बेली ब्रिज बनाकर जोड़ दिया। एक महीने पहले विक्रमशिला सेतु पर छोटे और हल्के वाहनों का आवागमन फिर से शुरू कर दिया गया। अब इस पुल की स्थायी रूप से मरम्मत करने की कवायद शुरू हो गई है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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