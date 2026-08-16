पीपा पुल नहीं, नाव से गंगा पार करना खतरनाक; विक्रमशिला सेतु 29 अगस्त से बंद हुआ तो भारी संकट!
विक्रमशिला सेतु के टूटे हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए पुल को 29 अगस्त से बंद किया जाना है। हालांकि, प्रशासन ने लाखों लोगों के गंगा नदी के आर-पार जाने के लिए कोई ठोस तैयारी अब तक नहीं की है। अगर बिना तैयारी के विक्रमशिला पुल बंद हुआ तो भागलपुर समेत आसपास के जिलों में आवागमन का भारी संकट आ जाएगा।
बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु को आगामी 29 अगस्त की आधी रात से 3 महीने के लिए बंद किया जाना है। इस मेगा ब्लॉक के बाद पूर्वी बिहार का कोसी, सीमांचल समेत अन्य क्षेत्रों के लाखों लोग प्रभावित होंगे। खासकर नवगछिया का भागलपुर से सड़क संपर्क पूरी तरह कट जाएगा। वैकल्पिक तौर पर गंगा नदी में पीपा पुल बनाए जाने की योजना है, लेकिन इस पर ना तो अब तक कोई सर्वे हुआ है और ना ही कार्ययोजना को मंजूरी मिल पाई है। मॉनसून एवं बारिश के चलते गंगा नदी भी उफान पर है। अगले एक-दो महीने तक नाव के जरिए गंगा पार करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर बिना तैयारी के विक्रमशिला सेतु बंद किया गया, तो भागलपुर समेत पूर्वी बिहार और आसपास के इलाकों के लोगों के सामने भारी संकट आ जाएगा।
दरअसल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तैयार शेड्यूल के मुताबिक, 29 अगस्त (28 अगस्त की आधी रात के बाद) से विक्रमशिला सेतु पर वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही 3 महीने के लिए पूरी तरह बंद की जानी है। सेतु के पिलर संख्या 4 और 5 के बीच टूटे हिस्से पर लगे अस्थायी बेली ब्रिज को हटाकर वहां स्थायी कंक्रीट स्लैब जोड़ा जाएगा। विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब बीते मई महीने में टूटकर गंगा नदी में समा गया था। इसके बाद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने इस पर अस्थायी बेली ब्रिज बनाया था।
पीपा पुल का प्रस्ताव अधर में
विक्रमशिला सेतु को बंद किए जाने से पहले भागलपुर जिला प्रशासन ने गंगा नदी में पीपा पुल बनाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, तकनीकी मंजूरी और फिजिबिलिटी सर्वे नहीं हुआ है। यह योजना कागजों से बाहर नहीं निकल पाई। सेतु पर आवागमन बंद करने की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इतने कम दिनों में पीपा पुल का तैयार होना संभव नहीं है।
मॉनसून में नाव का विकल्प भी खतरनाक
मई महीने में जब विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त हुआ था तो नवगछिया और भागलपुर के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने नाव और जहाज चलाए थे। हालांकि, अभी मॉनसून चल रहा है और गंगा नदी उफान पर है। यह स्थिति अक्टूबर तक रहने की संभावना है। ऐसे में 29 अगस्त से विक्रमशिला पुल बंद हो जाएगा तो जिले के लोगों के पास गंगा नदी पार करने के लिए नाव और स्टीमर का विकल्प ही बचेगा। हालांकि, उफान के बीच नदी को पार करना खतरनाक हो सकता है।
लंबी दूरी की गाड़ियों के पास मुंगेर पुल का विकल्प
प्रशासन का कहना है कि विक्रमशिला सेतु पर मेगा ब्लॉक के दौरान लंबी दूरी के वाहनों का रूट डायवर्ट किया जाएगा। दक्षिण से उत्तर ओर आने-जाने वाली गाड़ियों को गंगा पार करने के लिए मुंगेर पुल का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि, बिना किसी मजबूत स्थानीय विकल्प के इतनी बड़ी आबादी को भगवान भरोसे छोड़ देना प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा जैसे सीमांचल जिलों से आने वाली एम्बुलेंस और मरीजों के लिए भी भागलपुर में मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) पहुंचना एक बड़ी चुनौती होगी।
विक्रमशिला पुल का काम छठ तक टालने की मांग
भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के अध्यक्ष सह समाजसेवी विशाल आनंद ने पुल की मरम्मत का काम आगामी छठ पूजा तक स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम में विक्रमशिला सेतु का बंद होना भागलपुर और कोसी क्षेत्र के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं होगा। उन्होंने पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेन्द्र कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जनहित और व्यापारिक हित को देखते हुए मरम्मत कार्य छठ पूजा तक स्थगित करने का आग्रह किया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।