ऊपर गाड़ियां, नीचे ट्रेनें दौड़ेंगी; विक्रमशिला-कटरिया पुल को डबल डेकर बनाने की मंजूरी
भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बनने वाले विक्रमशिला कटरिया रेल ब्रिज पर अब सड़क पुल भी बनाया जाएगा। ऊपर गाड़ियां और नीचे ट्रेनें दौड़ेंगी। निचले डेक पर पटरी बिछाई जाएगी, तो ऊपरी डेक पर फोरलेन हाईवे होगा।
भागलपुर, मुख्य संवाददाता। गंगा नदी पर प्रस्तावित विक्रमशिला-कटरिया रेल ब्रिज डबल डेकर यानी दो मंजिल का पुल होगा। अब इस रेल पुल के ऊपर एक और ब्रिज बनेगा। भागलपुर जिले में बनने वाले इस पुल पर फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। इससे नवगछिया और कटिहार एनएच-31 होकर छोटी-बड़ी गाड़ियां कहलगांव स्थित एनएच-80 और मिर्जाचौकी ग्रीनफील्ड फोरलेन पर आ सकेंगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी मंजूरी दी है।
इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसके सड़क मार्ग को लेकर सैद्धांतिक सहमति जताई थी। इस आशय की जानकारी गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ‘हिन्दुस्तान’ को फोन पर दी। सांसद ने बताया कि मुंगेर-मोकामा की तरह भागलपुर का यह पहला रेल सह सड़क पुल होगा। तीन साल में इस पुल का भी निर्माण हो जाएगा। सड़क पुल के निर्माण पर संभावित खर्च की आधी राशि राज्य सरकार खर्च करेगी।
नेपाल से झारखंड तक का सफर आसान होगा
बता दें कि इस पुल के बनने से उत्तर बिहार का आधा हिस्सा यानी कोसी एवं सीमांचल समेत नेपाल और भूटान से आ रही गाड़ियां आराम से झारखंड के गोड्डा, दुमका, देवघर आदि के रास्ते दूसरे प्रमुख जिले की ओर जा सकेंगी।
विक्रमशिला सेतु पर दबाव घटेगा
कहलगांव में गंगा नदी पर प्रस्तावित कटरिया-बटेश्वरस्थान ब्रिज भागलपुर में गंगा पर चौथा सड़क पुल होगा। वर्तमान में विक्रमशिला सेतु के अलावा अभी सुल्तानगंज एवं बरारी में एक-एक पुल निर्माणाधीन है। दो-चार साल में ये दोनों पुल भी बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी दौरान कटरिया रेल सह सड़क ब्रिज भी बन जाएगा। भविष्य में विक्रमशिला एवं समानांतर पुल पर यातायात का दबाव बहुत घट जाएगा।
विक्रमशिला से कटरिया के बीच नई रेल लाइन
जानकारी के मुताबिक अभी भागलपुर-पीरपैंती रेलखंड स्थित विक्रमशिला स्टेशन से नवगछिया-कुरसेला रेलखंड स्थित कटरिया स्टेशन के बीच कुल 26.23 किलोमीटर लंबी नई डबल रेल लाइन बिछाई जानी है। इसमें कहलगांव के बटेश्वरस्थान के पास गंगा नदी पर मुख्य पुल शामिल किया गया है।
स्ट्रील ट्रस से बनेगा ब्रिज
गंगा नदी पर मुख्य पुल बटेश्वरस्थान के पास लगभग 2.44 किलोमीटर लंबा मुख्य डबल डेकर (रेल-सह-सड़क) स्टील ट्रस पुल बनाया जाएगा। पूरी रेल परियोजना की शुरुआती लागत लगभग 2,178 करोड़ से 2,549 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है, जिसमें अब फोरलेन सड़क जुड़ने से खर्च करीब 2 हजार करोड़ और बढ़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए भागलपुर जिले के कहलगांव, रंगरा और गोपालपुर क्षेत्रों में लगभग 421 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया भी चल रही है।
प्रस्तावित डबल डेकर ब्रिज की चौहद्दी देखें-
दक्षिणी छोर (कहलगांव क्षेत्र) : यह नई लाइन भागलपुर-साहिबगंज रेलखंड पर स्थित विक्रमशिला स्टेशन के पास से शुरू होगी। यहां से यह बटेश्वरस्थान की ओर बढ़ेगी, जहां गंगा नदी के तट पर एक नया रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है।
उत्तरी छोर (नवगछिया क्षेत्र) : नदी पार करने के बाद यह लाइन गोपालपुर और रंगरा प्रखंड के अजमाबाद और कालूचक जैसे गांवों से होकर गुजरेगी। गंगा के उत्तरी किनारे पर कालूचक में दूसरा नया स्टेशन बनाया जाएगा।
अंतिम जुड़ाव : कालूचक से आगे बढ़ते हुए यह रूट बरौनी-कटिहार रेलखंड पर स्थित कटरिया स्टेशन के पास जाकर जुड़ जाएगा, जबकि इसके ऊपरी हिस्से की फोरलेन सड़क को नजदीकी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 31 और एनएच 80 के संपर्क मार्गों) से जोड़ा जाएगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।