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विक्रमशिला सेतु की मरम्मत में लगेंगे तीन महीने, दिसंबर तक बगल का नया पुल भी हो जाएगा चालू

May 04, 2026 12:17 pm ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, भागलपुर
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Vikramshila Setu Collapse: विक्रमशिला सेतु का स्पैन क्षतिग्रस्त होने से मरम्मत में तीन महीने लगेंगे। प्रशासन ने यात्रियों को मुंगेर और खगड़िया के पुलों का उपयोग करने की सलाह दी है। वहीं, दिसंबर तक सामानांतर नया पुल चालू हो जाएगा।

विक्रमशिला सेतु की मरम्मत में लगेंगे तीन महीने, दिसंबर तक बगल का नया पुल भी हो जाएगा चालू

Vikramshila Setu Collapse: बिहार में उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन क्षतिग्रस्त होने के बाद यातायात व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर पुल पर भारी वाहनों और आम यातायात का परिचालन रोक दिया गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन और पुल निर्माण निगम ने मरम्मत की तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रक्रिया में लंबा समय लगने वाला है। तब तक यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष गाइडलाइन और वैकल्पिक रास्तों की जानकारी साझा की गई है।

मुंगेर और खगड़िया के पुल का करें इस्तेमाल

दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले इस मुख्य पुल के बाधित होने के बाद विभाग ने यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए नया रूट प्लान सुझाया है। प्रशासन ने आम लोगों और वाहन चालकों को यह सख्त सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा के लिए मुंगेर में स्थित श्रीकृष्ण सिंह सेतु का इस्तेमाल करें। इसके अलावा, खगड़िया में गंगा नदी पर बने नए पुल को भी वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

स्पैन दुरुस्त करने में लगेंगे 3 महीने

इस पूरे घटनाक्रम पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को सूचना भवन के सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि विक्रमशिला सेतु का जो स्पैन गिरा है, उसे दोबारा दुरुस्त करना एक बड़ी तकनीकी प्रक्रिया है। इस स्पैन को पूरी तरह से ठीक करने और पुल को फिर से यातायात के लिए सुरक्षित बनाने में कम से कम तीन महीने का लंबा समय लग जाएगा।

दिसंबर तक चालू होगा सामानांतर नया पुल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने राज्य की जनता के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर भी साझा की। उन्होंने बताया कि मौजूदा विक्रमशिला सेतु के ठीक सामानांतर गंगा नदी पर एक नए पुल का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। सरकार और विभाग का लक्ष्य है कि इस साल दिसंबर महीने तक हर हाल में इस नए पुल पर वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस नए पुल के चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर व सुगम हो जाएगी।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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