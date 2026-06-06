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विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज पर कल से फर्राटा भरेंगे वाहन, आज होगा फाइनल ट्रायल; जानें नियम और रफ्तार

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, भागलपुर
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Vikramshila Setu Update: भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज पर शनिवार को फाइनल ट्रायल के बाद रविवार से 10 टन तक के वाहनों का परिचालन 40 किमी की रफ्तार से शुरू हो जाएगा।

विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज पर कल से फर्राटा भरेंगे वाहन, आज होगा फाइनल ट्रायल; जानें नियम और रफ्तार

Vikramshila Setu Update: बिहार के भागलपुर और सीमांचल के जिलों को जोड़ने वाले विक्रमशिला पुल से गुजरने वाले राहगीरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। विक्रमशिला सेतु पर समानांतर तैयार किए गए नए बेली ब्रिज पर रविवार की सुबह से वाहनों कापरिचालन शुरू हो जाएगा। इस शुरुआत को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमे ने अपनी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वाहनों की आवाजाही को हरी झंडी देने से ठीक पहले शनिवार की शाम को इस पुल का एक फाइनल ट्रायल किया जाएगा। इस फाइनल ट्रायल के दौरान प्रशासन और पुलिस की गाड़ियों के अलावा शहर के कई नामचीन डॉक्टरों और बुद्धिजीवियों के वाहनों को भी बेली ब्रिज से गुजारकर इसकी मजबूती को परखा जाएगा।

10 टन तक के वाहनों को ही मिलेगी एंट्री, दोनों तरफ तैनात रहेगी पुलिस

पुल से जुड़ी इस नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी और एसएसपी प्रमोद कुमार ने शुक्रवार की सुबह समीक्षा भवन में एक प्रेस वार्ता की। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बेली ब्रिज से केवल 10 टन तक की भार क्षमता वाले हल्के और मध्यम वाहनों के परिचालन को ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा 10 से 12 यात्रियों की क्षमता वाले पैसेंजर वाहनों को भी यहां से गुजरने की हरी झंडी होगी। पुल पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और जाम की स्थिति से बचने के लिए बेली ब्रिज के दोनों छोरों पर भारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कतारबद्ध तरीके से एक-एक कर वाहनों को सुरक्षित पार कराएंगे।

40 किमी की रफ्तार होगी फिक्स, पथ निर्माण मंत्री ई. शैलेंद्र दिखाएंगे हरी झंडी

डीएम और एसएसपी ने बताया कि बेली ब्रिज पर सुरक्षा के लिहाज से वाहनों की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। अधिकारियों ने इससे पहले भी कई बार इस ब्रिज का सफल ट्रायल किया है और उन्होंने स्थानीय जनता से परिचालन के दौरान धैर्य बनाए रखने तथा 'क्यू सिस्टम' का सख्ती से पालन करने की अपील की है। इसी बीच, बिहार के पथ निर्माण मंत्री ई. शैलेंद्र भी शनिवार को भागलपुर पहुंच रहे हैं, जो पुल का बारीकी से निरीक्षण करेंगे। इसके बाद रविवार को मंत्री स्वयं अपने हाथों से हरी झंडी दिखाकर बेली ब्रिज पर विधिवत आवागमन की शुरुआत कराएंगे, जिससे लंबे समय से जाम की समस्या झेल रहे भागलपुर वासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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